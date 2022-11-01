"سبيس إكس" تطلق أول مهمة لـ "فالكون هيفي" منذ 3 أعوام

انطلق صاروخ "فالكون هيفي" التابع لشركة "سبيس إكس" اليوم الثلاثاء، من قاعدة "كيب كنافيرال" في ولاية فلوريدا الأمريكية لأول مرة منذ 3 أعوام حاملا مجموعة من الأقمار الصناعية من شركة إيلون ماسك، من بينها قمران صناعيان لحساب القوات الفضائية الأمريكية.

وانطلق "فالكون هيفي" أقوى صاروخ في العالم من إحدى منصات إطلاق "سبيس إكس" حاملا قمرين صناعيين تابعين للقوات الفضائية الأمريكية ومجموعة من الأقمار الصناعية الأصغر إلى الفضاء.

ولم تقدم القوات الفضائية الأمريكية تفاصيل عن قمريها الصناعيين وطلبت من شركة "سبيس إكس" وقف البث الحي لعملية الإطلاق بشكل مبكر.

وتمثل المهمة، أول استخدام للصاروخ من قبل القوات الفضائية، وهي فرع للجيش الأمريكي تم إنشاؤه في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للإشراف على الكثير من الأنشطة الدفاعية لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في الفضاء.

وركزت "سبيس إكس" ورئيسها التنفيذي رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، بشكل كبير في الأعوام الأخيرة على تطوير صاروخ "ستارشيب" الأكبر والذي يمكن أن يعاد استخدامه بشكل كامل وذلك بهدف أن يخلف أسطول الشركة من صواريخ "فالكون" في نهاية الأمر.