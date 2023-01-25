"القوس الكهربائي" نظام مستدام يقلل انبعاثات أفران الحديد والصلب 90%

وجرى وضع النظام من قبل البروفيسور يولونغ دينغ والدكتورة هارييت كيلدال من كلية الهندسة الكيميائية بجامعة برمنغهام، وقد تم تفصيل النظام في ورقة نُشرت في مجلة الإنتاج الأنظف.

وتوضح الورقة أنه إذا تم تنفيذ تلك الفكرة في المملكة المتحدة وحدها، يمكن أن توفر التكاليف 1.28 مليار جنيه إسترليني في 5 سنوات مع خفض إجمالي انبعاثات المملكة المتحدة بنسبة 2.9%.

وقال البروفيسور دينغ: "تعتمد المقترحات الحالية لإزالة الكربون من قطاع الصلب على التخلص التدريجي من المصانع الحالية وإدخال أفران "القوس الكهربائي" التي تعمل بالكهرباء المتجددة.

ومع ذلك، يمكن أن يكلف بناء مصنع فرن "القوس الكهربائي" أكثر من مليار جنيه إسترليني ، مما يجعل هذا المفتاح مكلف اقتصاديًا ولكنه مفيد على المدى البعيد.

وتعتبر صناعة الحديد والصلب أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في جميع القطاعات الصناعية الأساسية، حيث يمثل 9٪ من الانبعاثات العالمية.