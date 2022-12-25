AcryPhone لوح يساعدك للتغلب على إدمان الهواتف الذكية‎‎

ابتكرت شركة eKod Works منتجاً جديداً يساعد في علاج الأفراد من إدمان الهواتف الذكية التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد خلال اليوم.

ويطلق على الجهاز الجديد AcryPhone وهو جهاز بدائي مصمم لتقليد مظهر الهاتف الذكي من أجل مساعدة المستخدمين على التغلب على إدمانهم عليه.

ويوصف الجهاز AcryPhone بأنه حرفياً قطعة رائعة من الأكريليك على شكل هاتف ذكي لا يحتوي على شاشة فعلية، ولا مكبرات صوت، ولا حتى مصباح LED صغير.