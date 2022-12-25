AcryPhone لوح يساعدك للتغلب على إدمان الهواتف الذكية
ابتكرت شركة eKod Works منتجاً جديداً يساعد في علاج الأفراد من إدمان الهواتف الذكية التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد خلال اليوم.
ويطلق على الجهاز الجديد AcryPhone وهو جهاز بدائي مصمم لتقليد مظهر الهاتف الذكي من أجل مساعدة المستخدمين على التغلب على إدمانهم عليه.
ويوصف الجهاز AcryPhone بأنه حرفياً قطعة رائعة من الأكريليك على شكل هاتف ذكي لا يحتوي على شاشة فعلية، ولا مكبرات صوت، ولا حتى مصباح LED صغير.
ويفترض أن يلائم الجهاز راحة يدك فقط، حتى تتمكن من التخلص من الهواتف الذكية الحقيقية بسهولة أكبر دون الشعور بالحاجة الشديدة إلى استخدامها.
يأتي AcryPhone في نوعين مختلفين، الأول لوح بسيط من الأكريليك بسعر 25 دولارًا، والثاني الأكثر واقعية بسعر 26.5 دولارًا ويأتي مع فيلم بلاستيكي لحماية الشاشة على الرغم من أن هذا الشيء لا يحتوي في الواقع على شاشة.
ويتوافق AcryPhone مع حقائب الهواتف الذكية التي تناسب حجمها، بالإضافة إلى أغطية عدسات الكاميرا، إذا كنت ترغب في جعلها تبدو أكثر واقعية.
وأعلنت شركة eKod Works اليابانية عن الإصدارين مؤخراً ويمكن بالفعل طلبها مسبقًا من متجر eKod الرسمي، ومن المقرر أن تبدأ الوحدات في الشحن الشهر المقبل.
يشار إلى أنه بقدر ما نحاول إنكار ذلك، فإن معظمنا مدمن على الهواتف الذكية. نحاول الحد من الوقت الذي نقضيه في النظر إليهم، لكننا نجد أنفسنا دائمًا نصل إليهم بشكل غريزي بحثًا عن تلك الجرعة الصغيرة من الدوبامين التي تتوق إليها أدمغتنا.
هذه مجرد واحدة من العلامات العديدة للإدمان الأكثر خطورة وصعوبة في التغلب عليها مما نود الاعتراف به.
لحسن الحظ، سيكون لدينا قريبًا بديل يبدو وكأنه هاتف ذكي تمامًا ولكن ليس لدينا أي من الميزات التي جعلتنا مرتبطين به في المقام الأول.