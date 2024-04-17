مؤسس تيليغرام يتوقع الوصول إلى مليار مستخدم خلال عام

رجح الملياردير بافيل دوروف مؤسس تطبيق تيليغرام للمراسلة، أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي، أن يتجاوز عدد مستخدمي التطبيق النشطين شهريًّا المليار مستخدم في غضون عام في ظل انتشاره "كالنار في الهشيم".

وأسس دوروف شركة تيليغرام، ومقرها دبي، بحسب وكالة "رويترز".

وقد ولد في روسيا التي غادرها في عام 2014 بعدما رفض الامتثال لمطالب بإغلاق مجموعات المعارضة على منصته فكونتاكتي (في.كيه) للتواصل الاجتماعي والتي باعها.

وقال دوروف، الذي يملك شركة تيليغرام بالكامل، للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في مقابلة مصورة نُشرت على حساب الأخير على منصة إكس "من المحتمل أن نتجاوز مليار مستخدم نشط شهريًّا في غضون عام".

وأضاف "تيليغرام ينتشر كالنار في الهشيم".