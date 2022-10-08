هذه أبرز التوقعات بشأن حدث Microsoft Surface المرتقب

Surface Pro 9

لن يكتمل هذا الحدث بدون جهاز لوحي جديد، ويمكن أن يكون Surface Pro 9 أحد الإضافات الجديدة للتشكيلة، وتشير التقارير إلى أن النموذج الجديد سيجمع بين جهاز Surface Pro X مع سلسلة Pro العادية.

وتم تطوير سرعة الجهاز بغض النظر عن الشريحة الموجودة بالداخل، ومن المتوقع أن يأتي طرز Surface Pro 9 بمعالجات Core i5 و i7 U من الجيل الثاني عشر وقد تلتزم مايكروسوفت بحد أقصى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت للتخزين الداخلي.

وتشير التقارير أيضا أن Surface Pro 9 يشبه إلى حد كبير سابقه، مع شاشة مقاس 13 بوصة 120 هرتز و منفذين Thunderbolt 4 وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 10 ميجابكسل مع دعم قلم Slim Pen 2.