هذه أبرز التوقعات بشأن حدث Microsoft Surface المرتقب
تعقد شركة "مايكروسوفت" الأمريكية حدث Microsoft Surface المرتقب في 12 أكتوبر القادم، وقد يكون حدث هذا العام أكثر ازدحامًا بالمنتجات.
وأشارت التقارير إلى أن الشركة ستُعلن عن طرازات Surface Pro و Surface Laptop الجديدة مع تحديث لجهاز Surface Studio الذي طال انتظاره.
وفيما يلي أبرز التوقعات بشأن حدث Microsoft Surface المرتقب:
Surface Pro 9
لن يكتمل هذا الحدث بدون جهاز لوحي جديد، ويمكن أن يكون Surface Pro 9 أحد الإضافات الجديدة للتشكيلة، وتشير التقارير إلى أن النموذج الجديد سيجمع بين جهاز Surface Pro X مع سلسلة Pro العادية.
وتم تطوير سرعة الجهاز بغض النظر عن الشريحة الموجودة بالداخل، ومن المتوقع أن يأتي طرز Surface Pro 9 بمعالجات Core i5 و i7 U من الجيل الثاني عشر وقد تلتزم مايكروسوفت بحد أقصى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت للتخزين الداخلي.
وتشير التقارير أيضا أن Surface Pro 9 يشبه إلى حد كبير سابقه، مع شاشة مقاس 13 بوصة 120 هرتز و منفذين Thunderbolt 4 وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرا خلفية بدقة 10 ميجابكسل مع دعم قلم Slim Pen 2.
Surface Laptop 5
من المقرر أن يأتي جهاز Surface Laptop 5 مع بعض التحسينات المتواضعة ولكن ذات أهمية، حيث يأتي الجهاز بمقاسين 13.5 و 15 بوصة بمعالجات Core i5 و i7 من الجيل الثاني عشر والتي تقدم ترقيات ملموسة على الرقائق السابقة.
ويقدم الجهاز دعما لمنفذ Thunderbolt 4 للمرة الأولى، وعلى الرغم من ذلك، قد لا يتغير تصميم Surface Laptop 5.
Surface Studio 3
أهملت شركة "مايكروسوفت" إصدار Surface Studio، حيث كان أخر إصدار من جهاز سطح المكتب متعدد الإمكانات في عام 2018، وكانت مواصفاته متأخرة وغير متقدمة بالنسبة لوقت إصداره.
ومن المفترض أن يأتي الجهاز الجديد بالهيكل المألوف، بما في ذلك شاشة العرض مقاس 28 بوصة لكن ستركز الشركة على العناصر الداخلية بدلاً من ذلك بالترقية إلى وحدة المعالجة المركزية Core i7 من الجيل الحادي عشر مع منافذ Thunderbolt 4 و قد تكون هناك كاميرا ويب محسنة أيضًا.
ولكن قد يتخلى Surface Studio 3 عن فتحة بطاقة SD ومن المقرر أن يأتي الجهاز بسعة 32 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية.
ملحقات Surface
تم تحديث طرازات لوحة Surface Keyboard و قلم Surface Pen ويمكن أن يأتي الملحقات مع جهاز Surface Studio 3 بالإضافة إلى إمكانية البيع بشكل منفصل ومع ذلك تم تحديث Surface Mouse أيضًا.