السبب الحقيقي لتعطل خدمات "ميتا" بشكل مستمر

شهدت خدمات Meta، الشركة الأم لمنصات مثل فيسبوك وواتساب وإنستغرام، نحو 33 انقطاعًا منذ بداية العام، بما في ذلك اثنان من أكبر انقطاعات الخدمة منذ عام 2022.

وكشف خبراء التكنولوجيا أن Meta ربما تكون قد أنشأت نظامًا معقدًا للغاية؛ مما يجعل استمرار تشغيله دون انقطاعات أمرًا صعبًا. يأتي ذلك في ظل استمرار الشركة في خفض عدد الموظفين، بحسب ما أوردته الديلي ميل.

وحذر أحد الخبراء من أن المشاكل ستزداد سوءًا، واصفًا الانقطاعات بأنها “وجودية” لـMeta.

وفي 5 مارس و3 أبريل من هذا العام، تعطلت خدمات “فيسبوك” و"واتس آب" و"إنستغرام" لمدة ساعتين تقريبًا.

وفي أعقاب انقطاع الخدمة مباشرة في 5 مارس، بدا أن مجموعة القراصنة Anonymous أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إلكتروني ضد الشركة.

وعلى الرغم من ذلك، أشارت أنجيليك ميدينا، رئيسة قسم استخبارات الإنترنت في شركة Cisco Thousand Eyes، إلى أن الخطأ البشري قد يكون السبب الأكثر احتمالًا، بما في ذلك قيام مطوري Meta بإصدار تحديث يتفاعل بشكل سيئ مع بقية البنية التحتية.

وكشفت التقارير عن 33 حالة من “تدهور الأداء” بين 1 يناير و5 أبريل، بزيادة قدرها 154% عن الفترة نفسها من العام السابق. ونظرًا لأن الانقطاعات الإجمالية مكلفة للغاية بالنسبة للشركة، فعادة ما يتم إصلاحها بسرعة.

يذكر أنه في اجتماع داخلي على “فيسبوك” لعام 2019، تم تسريبه لاحقًا إلى The Verge، قال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، إن انقطاعات خدمة “فيسبوك” أصبحت أكثر خطورة.

وقال زوكربيرغ للموظفين: "تعقيد الأنظمة يتزايد؛ لذا فإن الأشياء التي كانت في السابق مجرد نقطة عابرة، أصبحت الآن أشياء تتسبب في انهيار الأنظمة.