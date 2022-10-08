نقاط التشابه والاختلاف بين ساعات "أبل" و"غوغل" و"غالاكسي"

التصميم الخارجي

على الرغم من كون الجمال في عين الناظر، فإننا نستطيع مقارنة بعض المعايير التصميمية بين الساعات الذكية؛ مثل الشكل وأدوات التحكم.

وتتماثل ساعة "بيكسل" مع "غالاكسي5" في شكلها الدائري، في حين أن ساعة "آبل" مستطيلة الشكل بزوايا دائرية.

وجهزت "آبل" و"غوغل" ساعتيهما بقرص جانبي دوار وزر وشاشة لمس للتحكم، أما "سامسونغ" فتستخدم زري تحكم وشاشة لمس وقرص دوار على الشاشة.

والحجم أيضا مهم في مقارنة الساعات، إذ تبدو الساعات الصغيرة وكأنها لعبة، والساعات الكبيرة لا تتناسق مع المعصم النحيل.

ويبلغ حجم ساعة "بيكسل" 41 ميلليمترا، وتقترب من ساعات آبل الصغيرة من طراز 8 و"إس إي"، وساعة "غالاكسي 5" وتوفر كل من "آبل" و"سامسونغ" ساعات أكبر مع زيادة طفيفة في السعر.