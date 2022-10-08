نقاط التشابه والاختلاف بين ساعات "أبل" و"غوغل" و"غالاكسي"
أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن إطلاق "بيكسل"، أول ساعة ذكية لها، وانضمت بذلك إلى سوق الساعات الذكية لتنافس شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية وشركة "آبل" الأمريكية اللتان شغلتا السوق لأعوام طويلة.
وباتت الخيارات أكثر تنوعا أمام المتسوقين، فما هي أوجه التشابه والاختلاف بين تلك الساعات؟
التصميم الخارجي
على الرغم من كون الجمال في عين الناظر، فإننا نستطيع مقارنة بعض المعايير التصميمية بين الساعات الذكية؛ مثل الشكل وأدوات التحكم.
وتتماثل ساعة "بيكسل" مع "غالاكسي5" في شكلها الدائري، في حين أن ساعة "آبل" مستطيلة الشكل بزوايا دائرية.
وجهزت "آبل" و"غوغل" ساعتيهما بقرص جانبي دوار وزر وشاشة لمس للتحكم، أما "سامسونغ" فتستخدم زري تحكم وشاشة لمس وقرص دوار على الشاشة.
والحجم أيضا مهم في مقارنة الساعات، إذ تبدو الساعات الصغيرة وكأنها لعبة، والساعات الكبيرة لا تتناسق مع المعصم النحيل.
ويبلغ حجم ساعة "بيكسل" 41 ميلليمترا، وتقترب من ساعات آبل الصغيرة من طراز 8 و"إس إي"، وساعة "غالاكسي 5" وتوفر كل من "آبل" و"سامسونغ" ساعات أكبر مع زيادة طفيفة في السعر.
المواد
تُصنع ساعة "بيكسل" من "ستانليس ستيل" وتتوفر نسخ منها من الذهب والفضة والأسود الفحمي، وتأتي ساعة "آبل 8" مصنوعة من الألمنيوم و"الستانليس ستيل"، أما طراز "إس إي" فيتوفر فقط من الألمنيوم.
وتصنع "سامسونغ" ساعتها من طراز 5 من الألمنيوم أيضا، ولكنها تتجه نحو استخدام التيتانيوم في ساعاتها المخصصة للرياضة من طراز "5 برو".
قياس الصحة
تمتاز ساعة "بيكسل" وساعات ذكية عديدة في قدرتها على تتبع اللياقة والصحة والبدنية، وتكون مجهزة بمستشعرات حسية لرصد معدل ضربات القلب ونشاطه، فضلا عن مستوى أكسجة الدم، وتتبع أوقات النوم والراحة.
ولكن مستشعرات ساعات "سامسونغ" لديها قدرات إضافية تسمح لها بتقدير كتلة الدهون في الجسم ونسبة المياه، وأضافت "آبل" قياسا لدرجة حرارة الجسم يتعلق بالتغيرات الجسدية عند النساء.
وجعلت ساعة "بيكسل" بعض ميزات اللياقة مدفوعة مقابل 9.99 دولارا في الشهر ضمن خدمة "فت بت"، مع إتاحتها مجانا لمدة 6 أشهر في البداية.
وتتضمن الخدمة المدفوعة تمارين رياضية وأخرى للتأمل، مع توفر خدمة مدفوعة مشابهة في ساعات "آبل" خلافا لساعات "سامسونغ" المجانية بالكامل.
وتوفر جميع الساعات قدرة على تتبع الركض والمشي، مع 3 أشهر مجانية من إمكانية استخدام خدمة "يوتيوب ميوزك"، وميزة طلب الإنقاذ العاجل ورصد السقوط المفاجئ.
وتعمل ساعتي "بيكسل" و"غالاكسي" بنفس نظام التشغيل (وير أو إس 3) ما يسمح لهما بتشغيل البرامج والميزات ذاتها، خلافا لساعات "آبل".
ولم تصنع "غوغل" حتى الآن ساعة خاصة بالرياضيين، مقارنة بساعة "غالاكسي 5 برو" وساعة آبل "ألترا".
هواتف متوافقة
وتتوافق ساعة "بيكسل" مع أي جهاز يعمل بنظام "آندرويد 8" أو أحدث منه، بشكل مشابه لساعة "غالاكسي 5" وبذلك تكون غير متوافقة مع أجهزة "آيفون".
وتتشابه الساعات الذكية فيما بينها بإضاءة الشاشة ومقاومة المياه والذاكرة الداخلية التي تتراوح بين 32 و16 غيغا بايت؛ وفقا لموقع ذا فيرج.
ويبلغ ثمن ساعة "بيكسل" 349.99 دولارا، في حين أن ثمن ساعة آبل طراز 8 يبلغ 399 دولارا، و"غالاكسي 5" بقيمة 279 دولارا.