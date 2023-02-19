تفيد في المطارات.. ابتكار تقنية جديدة للكشف عن الإشعاع

ابتكر باحثون من جامعة "تسوكوبا" اليابانية، تقنية للكشف عن الإشعاع يمكن الاستفادة منها في التحقق من خلو الأماكن الحساسة والمهمة من مصادر الإشعاع مثل المطارات، ومقار الأمن، وغيرها.

وتعمل تلك التقنية بالكشف عن مصادر النيوترونات، وأشعة جاما، والتمييز بينها من خلال دراسة أطوال موجات الانبعاث عوضًا عن شكلها.

وللكشف عن الإشعاعات، يستخدم الباحثون عادة، أجهزة ضوئية يشبه مبدؤها المواد المتوهجة في الظلام؛ مثل الفلور أو الفوسفور، وتميز بين النيوترونات وأشعة جاما بناءً شكل موجة الانبعاث الناتج.

وقال الأستاذ الدكتور تاكاشي إيدا، المؤلف الرئيس للدراسة، إن "الطريقة التقليدية تُنتج عادة قراءات غير صحيحة بسبب وجود اختلافات صغيرة في أشكال الموجات، في حين تتميز التقنية الجديدة بالدقة، بسبب اعتمادها على طول الموجات"؛ وفقًا لموقع "فيز أورغ".

وأشار الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة "بروجرس أوف ثيورتيكال آند أكسبريمنتل فيزيكس" العلمية، إلى أن البلورات الكاشفة للإشعاعات تتكون من عنصر الليثيوم، بالإضافة إلى اليوروبيوم، والكالسيوم، واليود، بمستويات محددة من الشوائب، وتكشف عن الإشعاعات من خلال مستشعر بصري للفوتون.