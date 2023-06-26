السعودية تسخّر الذكاء الاصطناعي‎ لمراقبة وجبات الحجاج

سخّرت المملكة العربية السعودية مزايا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للحجاج خلال تأديتهم فريضة الحج هذا العام.

وأعلنت المملكة عن برنامج ذكاء اصطناعي يتم بواسطته مراقبة أوزان عبوات الوجبات الغذائية المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة.

جاء ذلك المشروع بتعاون المكتب الاستشاري للذكاء الاصطناعي والمجموعة البحثية للواقع الافتراضي والميتافيرس في جامعة الملك عبدالعزيز وشركة طوافة، بحسب وكالة "واس".

ويتضمن البرنامج المنفذ بمخيمات شركة "ضيوف البيت" التابعة لشركة "حجاج دول جنوب آسيا"، ربط الذكاء الاصطناعي مع إنترنت الأشياء للتعرف على وزن الوجبة المقدمة للحاج، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير.

ويقدم المشروع حلًا متكاملًا للحد من وجود وجبات ذات أوزان ناقصة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه، ويعمل الجهاز على رفض أي عبوة مخالفة للوزن المحدد.