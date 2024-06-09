8 نصائح مفيدة تعزز أمان مستخدمي "واتساب"
يقدم تطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، عددًا لا يحصى من الميزات بما في ذلك مشاركة الحالة والمحادثات الجماعية والمكالمات، ما يسهل التواصل السلس.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف انديا"، أن طبيعة التطبيق المفتوحة تعني أن أي شخص لديه رقم هاتفك يمكنه الاتصال بك، ما يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، موضحة أن إمكانية الوصول هذه من" واتساب" تعد هدفًا رئيسًا للمتسللين على مستوى العالم.
وأوردت الصحيفة تسع نصائح أساسية لضمان سلامتك على "واتساب".
إخفاء صورة ملفك الشخصي
ستكون صورة ملفك الشخصي مرئية لأي شخص لديه رقم الاتصال الخاص بك إلا إذا قمت بضبط إعداداتك، حيث يتيح تطبيق "واتساب"، الآن للمستخدمين إخفاء صورة الملف الشخصي الخاصة بهم عن الجميع، أو من غير جهات الاتصال، أو من جهات اتصال محددة.
وتمنع خاصية الخصوصية المضافة هذه المستخدمين غير المعروفين من عرض صورتك.
التحقق من المعلومات قبل المشاركة
يشتهر تطبيق "واتساب" بالانتشار السريع للمعلومات الخاطئة، لذا عليك قبل مشاركة أي أخبار أو رسائل، التأكد من المعلومات من خلال مصادر موثوقة. يمكن أن يسهم نشر معلومات لم يتم التحقق منها في انتشار الأخبار المزيفة.
تجنب الانضمام إلى مجموعات غير معروفة
توخي الحذر عند الانضمام إلى مجموعات "واتساب"، ولاسيما تلك التي يبدأها أشخاص أو منظمات غير معروفة.
وتنتشر العديد من عمليات الاحتيال، بما في ذلك عمليات الاحتيال المتعلقة بالبيتكوين وعمليات الاحتيال التجاري، في مثل هذه المجموعات. ويمكن أن يساعدك الانضمام إلى المجموعات الموثوقة فقط في تجنب هذه المخاطر.
طلب الإذن قبل إضافة أشخاص إلى المجموعات
احترام خصوصية جهات الاتصال الخاصة بك يتطلب أخذ الإذن دائمًا قبل إضافة شخص ما إلى مجموعة "واتساب".
يمكن أن تؤدي مشاركة المعلومات دون موافقة إلى انتهاك الخصوصية وتسبب عدم الراحة لجهات الاتصال الخاصة بك.
تجاهل الرسائل المتسلسلة "المحظوظ/غير المحظوظ"
تعد الرسائل التي تعد بالحظ السعيد في حالة إعادة توجيهها أو تتنبأ بسوء الحظ في حالة تجاهلها مصدر إزعاج شائع على تطبيق "واتساب". وتشوش هذه الرسائل المتسلسلة صندوق الوارد الخاص بك ولا تقدم أي قيمة حقيقية.
احذر من الروابط والوعود المشبوهة
كن متشككًا في الرسائل التي تقدم هدايا مجانية أو تعلن عن فوزك في مسابقات لم تشارك فيها، وتجنب النقر على الروابط الواردة من جهات اتصال غير معروفة أو تلك التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، لأنها قد تؤدي إلى مواقع التصيد الاحتيالي أو البرامج الضارة.
تمكين التحقق بخطوتين
يضيف التحقق بخطوتين طبقة إضافية من الأمان إلى حساب "واتساب" الخاص بك، تتطلب هذه الميزة رمزًا إضافيًا عند تسجيل الدخول، مما يجعل الوصول غير المصرح به أكثر صعوبة، حافظ على تحديث برامج هاتفك للاستفادة من أحدث التحسينات الأمنية.
التنزيل فقط من المصادر الرسمية
قم دائمًا بتنزيل "واتساب" من متجر Google Play أو Apple App Store. تجنب متاجر الجهات الخارجية والإصدارات المعدلة من التطبيق التي تدعي أنها تقدم ميزات إضافية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعريض أمانك للخطر.
وخلصت الصحيفة إلى انه باتباع هذه الإرشادات، يمكنك تعزيز أمانك بشكل كبير والاستمتاع بتجربة "واتساب" أكثر أمانًا.