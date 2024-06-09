8 نصائح مفيدة تعزز أمان مستخدمي "واتساب"

يقدم تطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، عددًا لا يحصى من الميزات بما في ذلك مشاركة الحالة والمحادثات الجماعية والمكالمات، ما يسهل التواصل السلس.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف انديا"، أن طبيعة التطبيق المفتوحة تعني أن أي شخص لديه رقم هاتفك يمكنه الاتصال بك، ما يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، موضحة أن إمكانية الوصول هذه من" واتساب" تعد هدفًا رئيسًا للمتسللين على مستوى العالم.

وأوردت الصحيفة تسع نصائح أساسية لضمان سلامتك على "واتساب".

إخفاء صورة ملفك الشخصي

ستكون صورة ملفك الشخصي مرئية لأي شخص لديه رقم الاتصال الخاص بك إلا إذا قمت بضبط إعداداتك، حيث يتيح تطبيق "واتساب"، الآن للمستخدمين إخفاء صورة الملف الشخصي الخاصة بهم عن الجميع، أو من غير جهات الاتصال، أو من جهات اتصال محددة.

وتمنع خاصية الخصوصية المضافة هذه المستخدمين غير المعروفين من عرض صورتك.

التحقق من المعلومات قبل المشاركة

يشتهر تطبيق "واتساب" بالانتشار السريع للمعلومات الخاطئة، لذا عليك قبل مشاركة أي أخبار أو رسائل، التأكد من المعلومات من خلال مصادر موثوقة. يمكن أن يسهم نشر معلومات لم يتم التحقق منها في انتشار الأخبار المزيفة.

تجنب الانضمام إلى مجموعات غير معروفة

توخي الحذر عند الانضمام إلى مجموعات "واتساب"، ولاسيما تلك التي يبدأها أشخاص أو منظمات غير معروفة.