نصائح تحميك من المتسللين والمحتالين الإلكترونيين في رمضان
في وقت أصبح فيه المتسللون أكثر ذكاءً، لا بد من أن تكثر الأفعال التي تبقيك آمنًا، خاصة خلال شهر رمضان، لتجنب عمليات التسلل والاحتيال التي قد يتعرض لها هاتفك الذكي وحاسوبك.
أصبح القراصنة أكثر ذكاءً في إيجاد طرق للاستيلاء على بياناتك الحساسة على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة وعلى رأسها الهواتف الذكية وأيضًا على الكمبيوتر الخاص بك.
لذلك، نكشف لكم بعض الإستراتيجيات الفعالة لتحصين هاتفك ضد المحتالين والمتسللين، وتهديدات الأمن السيبراني الأخرى، على كل من أندرويد، وiOS والكمبيوتر.
خطوات أساسية
اختيار كلمات المرور: إحدى أهم الخطوات الأساسية لتأمين هاتفك والكمبيوتر الخاص بك هي استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لجميع حساباتك.
لذلك، توقف عن إعادة استخدام كلمات المرور عبر منصات متعددة إذا كان هذا ما تفعله، واختر بدلاً من ذلك سلاسل عشوائية من الأحرف، تتضمن مزيجًا من تلك الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.
التبديل إلى مفاتيح المرور: خطوة أكثر تقدمًا من اختيار كلمات المرور لفتح الهاتف أو الكمبيوتر وحتى لتشغيل التطبيقات هي التبديل إلى البيانات البيومترية التي تستخدم طريقة المصادقة عبر بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه للتحقق من هويتك.
تعد البيانات البيومترية محصنة فعليًا ضد هجمات التصيد الاحتيالي، إذ لا يمكن مشاركتها أو سرقتها مثل كلمات المرور التقليدية.
عدم استخدام خاصية فتح القفل بالوجه: على الرغم من أن التعرف على الوجه يمكن أن يكون وسيلة مناسبة لفتح قفل هاتفك والكمبيوتر الخاص بك، إلا أن ذلك بشكل عام أقل أمانًا من استخدام بصمة الإصبع أو رمز المرور، مع استثناء واحد ملحوظ في أجهزة آيفون.
بالنسبة للأجهزة الأخرى، فمن الأفضل الاعتماد على طرق مصادقة أكثر قوة مثل بصمة الإصبع.
التأكد من نظافة التطبيقات: خذ دقيقة من وقتك لمراجعة التطبيقات المثبتة على هاتفك، وكذلك البرامج الموجودة على الكمبيوتر الخاص بك.
احذف أي تطبيقات أو برامج غير مستخدمة أو قديمة، بالإضافة إلى الحسابات والبيانات المرتبطة بها.
وتذكر أن كل تطبيق أو برنامج يمثل خطرًا أمنيًا محتملاً، إذ قد يحتوي على ثغرات أمنية أو يتطلب تحديثات لمعالجة المشكلات المعروفة.
وبالنسبة للتطبيقات والبرامج التي اخترت الاحتفاظ بها، قم بتمكين تحديثاتها التلقائية للتأكد من أنك تقوم دائمًا بتشغيل أحدث الإصدارات وأكثرها أمانًا.
استخدام تطبيقات حظر المكالمات: يمكن أن تكون المكالمات الآلية وعمليات الاحتيال عبر الهاتف أكثر من مجرد مصدر إزعاج، حيث يمكنها أيضًا تعريض معلوماتك الشخصية للخطر.
ويمكن لتطبيقات حظر المكالمات مثل "Truecaller" المساعدة في تحديد المكالمات الضارة وحظرها قبل وصولها إلى هاتفك.
على الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أنها يمكن أن توفر طبقة إضافية من الحماية ضد عمليات الاحتيال المحتملة. إذا وردت مكالمة وكنت تشك بأنها احتيالية، تجنب الرد عليها.
الالتزام بالتطبيقات والبرامج الرسمية: يمكن أن تشكل تطبيقات الطرف الثالث التي تجمع خدمات متنوعة على غرار وسائل التواصل الاجتماعي، خطرًا أمنيًا من خلال منح وصول غير مصرح به إلى حساباتك.
لحماية معلوماتك الحساسة، استخدم دائمًا التطبيقات والبرامج الرسمية التي يقدمها مقدمو الخدمة أنفسهم.
بهذه الطريقة، يمكنك أن تكون واثقًا من أن بيانات اعتماد تسجيل الدخول والبيانات الخاصة بك لن تتعرض للخطر من قبل مصادر غير موثوقة، إن كنت تستخدم هاتفك أو الكمبيوتر الخاص بك.
إنشاء نسخة احتياطية: يعد النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك والكمبيوتر الخاص بك بانتظام ممارسة حكيمة.
وذلك يبسط أيضًا عملية الانتقال إلى جهاز جديد من خلال السماح لك بنقل بياناتك بسهولة.
والأهم من ذلك، أنه يضمن تخزين بياناتك بشكل آمن في السحابة أو على ذاكرة تخزين خارجية في حال فقدان هاتفك أو سرقته أو تعطل حاسوبك.
وتوفر كل من أجهزة iOS، وأندرويد، حلول نسخ احتياطي مباشرة على "iCloud" و"Google Drive"، والأمر نفسه مع أنظمة ويندوز على الكمبيوتر.
لذلك لا عذر لديك لعدم حماية معلوماتك القيمة.
معرفة كيفية القفل أو المسح عن بعد: في أسوأ السيناريوهات المتمثلة في فقدان هاتفك أو سرقته، يمكن أن تكون القدرة على قفل جهازك أو مسحه عن بعد منقذًا لا يستهان به.
فمن خلال قفل هاتفك، يمكنك منع الوصول غير المصرح به إلى بياناتك. وإذا لزم الأمر، يمكنك اتخاذ الخطوة الأكثر جذرية المتمثلة في مسح جميع البيانات من جهازك عن بعد، وهي خطوة تصبح أقل صعوبة عندما يكون لديك نسخة احتياطية حديثة مخزنة بأمان في السحابة.
على سبيل المثال، على نظام أندرويد، يمكنك استخدام تطبيق "Find Device" لتأمين هاتفك أو مسح بياناته.