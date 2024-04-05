نصائح تحميك من المتسللين والمحتالين الإلكترونيين في رمضان

أصبح القراصنة أكثر ذكاءً في إيجاد طرق للاستيلاء على بياناتك الحساسة على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة وعلى رأسها الهواتف الذكية وأيضًا على الكمبيوتر الخاص بك.

لذلك، نكشف لكم بعض الإستراتيجيات الفعالة لتحصين هاتفك ضد المحتالين والمتسللين، وتهديدات الأمن السيبراني الأخرى، على كل من أندرويد، وiOS والكمبيوتر.

خطوات أساسية

اختيار كلمات المرور: إحدى أهم الخطوات الأساسية لتأمين هاتفك والكمبيوتر الخاص بك هي استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لجميع حساباتك.

لذلك، توقف عن إعادة استخدام كلمات المرور عبر منصات متعددة إذا كان هذا ما تفعله، واختر بدلاً من ذلك سلاسل عشوائية من الأحرف، تتضمن مزيجًا من تلك الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

التبديل إلى مفاتيح المرور: خطوة أكثر تقدمًا من اختيار كلمات المرور لفتح الهاتف أو الكمبيوتر وحتى لتشغيل التطبيقات هي التبديل إلى البيانات البيومترية التي تستخدم طريقة المصادقة عبر بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه للتحقق من هويتك.

تعد البيانات البيومترية محصنة فعليًا ضد هجمات التصيد الاحتيالي، إذ لا يمكن مشاركتها أو سرقتها مثل كلمات المرور التقليدية.

عدم استخدام خاصية فتح القفل بالوجه: على الرغم من أن التعرف على الوجه يمكن أن يكون وسيلة مناسبة لفتح قفل هاتفك والكمبيوتر الخاص بك، إلا أن ذلك بشكل عام أقل أمانًا من استخدام بصمة الإصبع أو رمز المرور، مع استثناء واحد ملحوظ في أجهزة آيفون.

بالنسبة للأجهزة الأخرى، فمن الأفضل الاعتماد على طرق مصادقة أكثر قوة مثل بصمة الإصبع.