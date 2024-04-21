نصيحة روسية تجنب هاتفك خطر القرصنة

أصدر النائب في مجلس الدوما الروسي، أنطون نيمكين، نصيحة مهمة للجميع، وهي حذف التطبيقات غير المستخدمة على الهواتف الذكية لتجنب تعرضها للقرصنة.

وفي تصريح لوكالة “نوفوستي” الروسية، قال نيمكين، الذي يعمل أيضًا عضوا في لجنة سياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إنه "يجب على الأشخاص تحديث برامج مكافحة الفيروسات على هواتفهم بانتظام، كما يُفضل إزالة التطبيقات غير المستخدمة وتقليل وصول التطبيقات إلى الكاميرا ومسجل الصوت وتحديد الموقع الجغرافي".

وأكد نيمكين أن "الحماية من القرصنة أمر بسيط، شريطة عدم متابعة الروابط المشبوهة على الإنترنت وعدم فتح رسائل من مرسلين مجهولين في البريد الإلكتروني والرسائل الفورية. كما يجب تجنب تنزيل التطبيقات من مواقع غير موثوقة".

ومن ضمن الخطوات المهمة لتجنب الوقوع ضحية للقرصنة، تحديث برامج مكافحة الفيروسات بانتظام، لهذه الأسباب:

أولا.. مكافحة البرامج الضارة المتطورة، فالمجرمون الإلكترونيون يبتكرون باستمرار برامج ضارة جديدة وأكثر تعقيدًا. تحديث برنامج مكافحة الفيروسات بانتظام يسمح له بالتفاعل بشكل سريع مع هذه البرامج الجديدة.

ثانيا.. سد الثغرات الأمنية، فتحديثات مستمرة تساعد في إصلاح الثغرات الأمنية في البرنامج، دون هذه التحديثات، يمكن أن يكون البرنامج عرضة للاختراق.

ثالثا.. تحديث قاعدة البيانات، فتحديث برامج مكافحة الفيروسات يتضمن تحديث قاعدة البيانات للكشف عن الفيروسات والبرامج الضارة الجديدة. بدون هذه التحديثات، قد يفوت البرنامج الكشف عن تهديدات جديدة.