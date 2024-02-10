تكنولوجيا جديدة يمكنها تغيير طريقة تزويد المنزل بالطاقة

توفر تقنية الطاقة الشمسية الجديدة والشفافة طرقًا متطورة لاستخدام الكهرباء في جميع أنحاء المنزل، ويمكنها تغيير دور وظائف النوافذ الجديدة والحالية.

وغيرت التكنولوجيا الكثير في منازل العديد من الأشخاص، حيث أصبح منظم الحرارة ذكيًّا، وبالإمكان فتح الأبواب عن طريق الهاتف، فيما قد تحتوي الثلاجة على شاشة تعمل بواسطة اللمس.

لكن النوافذ لا تزال مجرد ألواح زجاجية في إطار، على الرغم من أنها ربما تحسنت من حيث الشكل، إلا أنها لا تزال تشبه تلك التي كانت لدى أجدادنا، فيما يمكن للتقنيات الناشئة تحويل النوافذ ذات المظهر العادي إلى ألواح شمسية شفافة قريبا.

بديل عن الألواح السوداء

ومن المستبعد أن يتم الاستغناء عن الألواح الشمسية والاستعانة في تشيغل المنزل بالكامل من خلال النوافذ، فهذه التقنية تعتبر أقل كفاءة بكثير من الألواح الكهروضوئية غير الشفافة التي يتم تركيبها على أسطح المنازل.

لكن التوقعات تشير إلى أنه في السنوات العشر المقبلة ستصبح النوافذ الشمسية بديلاً للخلايا الكهروضوئية السوداء الموجودة على الأسطح، وستتمكن النوافذ الشمسية من تشغيل الأجهزة المجاورة للنافذة، مثل الستائر الكهربائية، أو تشغيل عمليات غير شائعة في المنازل اليوم، مثل تغيير لون النافذة عند الطلب.

كيف تعمل النوافذ الشمسية؟

وتعمل هذه الطبقة، من خلال مادة شفافة تقوم بتجميع بعض الطاقة من الضوء الذي يمر عبر النافذة الشمسية وتخزينها على شكل كهرباء، وعلى عكس الألواح الشمسية العادية، فهي تسمح لبعض طيف الضوء بالمرور، بينما تجمع الطاقة من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية التي لا نستطيع رؤيتها.

وهناك أشكال أخرى من تكنولوجيا النوافذ الشمسية قيد التطوير أيضًا، وتعمل عبر التقاط أشعة الشمس باستخدام مستقبلات بلاستيكية شبه شفافة موضوعة بين لوحين من الزجاج.

سهلة الاستخدام

ويمكن لهذه التقنية أن تسمح للمنفذ الكهربائي الموجود على إطار النافذة بشحن الهاتف أو تشغيل الكمبيوتر المحمول أو الأجهزة الأخرى باستخدام الطاقة الملتقطة، حيث إن الأمر نفسه ينطبق على تشغيل الستائر التي تعمل بمحرك.