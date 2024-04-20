ما هي متلازمة "إصبع الآيفون" وماذا يقول الأطباء عنها؟

تشخيص "إصبع آيفون"

مما لا شك فيه أن الاستخدام المستمر للهاتف يمكن أن يسبب مجموعة من المشاكل، وفي حين إن بعض ادعاءات الإصابة قد تكون مبالغا فيها، إلا أن بعضها الآخر حقيقي وينطوي على أضرار جسيمة وطويلة الأمد.

ومن بين هذه الحالات هنالك ما يعرف بالتشوه الإكلينيكي، وهو تشوه في الإصبع يتسبب في انحناء طرف الخنصر بالقرب من البنصر.

ولتحديد ما إذا كان شخص ما لديه "إصبع آيفون"، سيحتاج إلى مد كلا الخنصرين في يديه ومعرفة ما إذا كان أحدهما يبدو مختلفًا بشكل ملحوظ عن الآخر، وتحديدًا في يده المهيمنة التي يحمل بها الهاتف. ومن المحتمل أن يكون هنالك انحناء أو نتوء عند المفصل السفلي للخنصر.

رأي الأطباء

رفض العديد من جراحي العظام فكرة "إصبع الآيفون" واعتبروها قضية منتشرة على نطاق واسع، وأوضحوا أن معظم الصور التي يُزعم أنها تُظهر فجوات وتغيرات في إصبع الخنصر، تصور فقط اختلافات في التشريح الطبيعي، وليس دليلاً على مرض ناجم عن الهاتف الذكي.

ولحسن الحظ، يقول الأطباء إن الهواتف المحمولة ليست ثقيلة بما يكفي لوقف تدفق الدم أو إتلاف الأعصاب. فبالنسبة للطب بشكل عام لا يوجد تشخيص رسمي لـ"إصبع الآيفون".

مشاكل أخرى متعددة

على الرغم من أن مفهوم "إصبع الآيفون" لا يزال غير مؤكد، إلا أن الخبراء يحذرون مستخدمي الهواتف الذكية من تجاهل الآثار الصحية المحتملة للاستخدام المفرط لهذه الأجهزة.

ويمكن لاستخدام الهاتف لفترة طويلة أن يساهم في العديد من مشاكل المفاصل ومشاكل العضلات والعظام، في حين إن هنالك متلازمة مرفق الهاتف الذكي المعروفة طبيًا باسم متلازمة النفق المرفقي، وتصيب الأشخاص الذين يثنون مرفقهم إلى ما يزيد عن 90 درجة لفترات طويلة، وعادةً عند إرسال رسالة نصية.

بالإضافة إلى ذلك، هنالك ما يعرف باسم "إبهام الرسائل النصية" أو الرقبة المخيفة، فمفاصل أصابعك ليست مخصصة أصلاً لإرسال الرسائل النصية والتمرير طوال اليوم.