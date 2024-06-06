شكاوى من تعطل تطبيق أبل للطقس في هواتف آيفون

أصيب تطبيق الطقس من شركة "أبل" بعطل مفاجئ، إذ اشتكى كثير من مالكي هواتف آيفون من توقف التطبيق؛ ما جعلهم غير قادرين على رؤية توقعات الطقس.

وضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى عرَضها المستخدمون الذين عبروا عن إحباطهم بشأن الخلل الذي جعلهم غير قادرين على متابعة تحديثات الطقس.

ويبدو أن المشكلة منتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث يشارك أشخاص من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا شكاواهم بشأن التطبيق، وفق "ديلي ميل".

وبحسب إفادات المتضررين، استقبل البعض رسائل خطأ مثل "الطقس غير متاح"، وبات التطبيق يعرض شاشة فارغة مع الموقع فقط عند فتحه بدلاً من عرض توقعات الطقس المباشرة.

وتفاعلت "أبل" عبر موقعها الإلكتروني مع الشكاوى وقالت إن "الكثير من المستخدمين تضرروا من المشكلة".

وبينما يمكن للمستخدمين تصفح الويب للحصول على توقعات منطقتهم، يأتي التطبيق محملًا مسبقًا على أجهزة آيفون؛ ما يجعله خيارًا مفضلًا للمستخدمين.

واكتشف بعض المستخدمين أن التطبيق لا يعمل كذلك على ساعة "أبل ووتش" الخاصة بهم، إذ يُظهر التطبيق مكانًا فارغًا حيث توجد درجات الحرارة عادةً.