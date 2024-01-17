تعرّف على أغرب المنتجات التقنية في معرض CES 2024
دائماً ما تجذب المنتجات الغريبة في المعارض اهتمام الناس، حيث يقوم الآلاف من العارضين ببيع بضائعهم، محاولين العثور على سوق لأغراض لم يحلم بها أحد من قبل.
ونجد دائماً بعض الأدوات الغريبة في معرض CES الذي يعتبر أكبر معرض تقني في العالم.
والنسخة الحالية من المعرض لم تشذ عن القاعدة؛ إذ كانت ثمة بعض المفاجآت الحقيقية هذه المرة التي جعلتنا نقف أمامها مدهوشين.
مرحاض ذكي
إنه عام 2024، لذا بالطبع، أصبح هناك مراحيض ذكية تعمل بالأوامر الصوتية.
ويحتوي مرحاض PureWash E930 من "كوهلر" على كل شيء، بدءًا من المقعد والمدفأ وصولاً إلى الضوء الليلي.
والأغرب أنه يتيح لك تطبيقا لضبط التفضيلات أو حتى توصيل المرحاض بالمساعد الصوتي أليكسا أومساعد غوغل.
كمبيوتر محمول من دون شاشة
في حين أن النصف السفلي من Spacetop يشبه جهاز كمبيوتر محمول تقليدي، فإن النصف العلوي يعتمد على نظارات AR المربوطة لتوفير شاشة افتراضية بحجم 100 بوصة.
وعلى الرغم من أنه يوفر تجربة أكثر اتساعاً من شاشة الكمبيوتر المحمول القياسية مقاس 14 بوصة، إلا أنه ولسوء الحظ، فإن مجال الرؤية الضيق ولوحة المفاتيح الإسفنجية والسعر المرتفع يجعل هذا الأمر غير منطقي إلى حد ما.
سامسونج بالي
نعم، بالي روبوت لطيف بالتأكيد، ولقد استمتع الزوار برؤيته وهو يتجول في جناح سامسونج في معرض CES 2024.
ولكن لا يزال من الغريب أن يتبعك روبوت صغير حتى يتمكن من عرض فيديو تمرين على السقف أثناء قيامك بتمرين عضلات البطن الخاصة بك.
بيانو للكلاب
لقد شاهدنا جميعاً مقاطع فيديو للكلاب تعزف على آلة موسيقية، ولكن قد يكون هذا هو أول بيانو مصمم خصيصاً لحيوان أليف، ويساعد على تعليم كلبك العزف.
ويأتي هذا البيانو مزوداً بوحدة تغذية آلية لتشجيع كلبك على الاستمرار.
قناع صامت
هل أنت من كبار الشخصيات وتتوق إلى تلقي مكالمات العمل في الأماكن العامة؟ إذا كان الأمر كذلك، فقم بارتداء قناع Skyted Silent Mask لإنشاء بيئة صامتة خاصة بك.
وعملت الشركة مع إيرباص وأونيرا ووكالة الفضاء الأوروبية لتطوير قناع للوجه تقول إنه سيكتم صوتك عن العالم الخارجي بنسبة تصل إلى 80% بينما يسمعك من يستمعون عبر مكالمة صوتية أو فيديو بشكل طبيعي.
وقد يكون هذا ملحقاً مرحباً به للمسافرين من رجال الأعمال الذين يحتاجون إلى الاتصال من مقعد الطائرة.
رابت R1
يعتبر Rabbit R1 بمثابة مساعد جيب غير موجود في هاتفك. إنه جهاز منفصل يستخدم الذكاء الاصطناعي للقيام بالمهام نيابة عنك.
ويتيح لك الجهاز استخدام صوتك وشاشة اللمس للتفاعل مع هاتفك. ويستخدم نظام التشغيل Rabbit OS الخاص به بدلاً من Android أو iOS، وهو خيار مثير للاهتمام.
لكن لا نستطيع تصور من سيرغب في ذلك عندما يكون لديه بالفعل هاتف يقوم بالعديد من هذه المهام.
باب القطط فلابي
يهدف باب Flappie إلى منع قطتك من إدخال الفرائس التي تلتقطها إلى داخل المنزل. وتقوم كاميرا الذكاء الاصطناعي بمسح حيوانك الأليف أثناء عودته إلى المنزل.
وإذا اكتشفت فأراً أو طائراً أو سمكة أو ثعباناً في فمه، فسوف تغلق فلابي الباب حتى تتخلى القطة عن مكافآتها الصغيرة.
وهذا الباب يتعرف على قطتك عبر شريحة إلكترونية صغيرة، لذا فإنه سيحظر أيضًا القطط غير المعروفة.
ويمكن أيضًا استخدام تطبيق Flappie لفتح باب القطة عن بُعد إذا تم القفل دون سبب.
وسادة تقلل الشخير
هي عبارة عن وسادة تحرك رأسك عندما تكتشف الشخير. وتدعي وسادة DeRucci Anti-Snore الذكية، أنها تقلل الشخير بنسبة 89٪.
جهاز إظهار وجه روبوت الدردشة
إذا كان إجراء محادثة مع ChatGPT هو ما تفضله، فإن WeHead يريد أن يجعلها أكثر شخصية.
وهذا الجهاز يُظهر رأس روبوت الدردشة المشابه للوجه البشري دون تعبير، ويتحدث معك.
ويحتوي الجهاز على أصوات آلية مشابهة لصوت "سيري" الأصلي، لا تشبه الأصوات التوليدية التي تستخدمها بعض برامج الدردشة اليوم.
والغريب أنه يتم عرض الوجه من خلال مجموعة متنوعة من شاشات العرض التي تحاول إظهار وجه مركب.