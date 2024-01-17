تعرّف على أغرب المنتجات التقنية في معرض CES 2024

دائماً ما تجذب المنتجات الغريبة في المعارض اهتمام الناس، حيث يقوم الآلاف من العارضين ببيع بضائعهم، محاولين العثور على سوق لأغراض لم يحلم بها أحد من قبل.

ونجد دائماً بعض الأدوات الغريبة في معرض CES الذي يعتبر أكبر معرض تقني في العالم.

والنسخة الحالية من المعرض لم تشذ عن القاعدة؛ إذ كانت ثمة بعض المفاجآت الحقيقية هذه المرة التي جعلتنا نقف أمامها مدهوشين.