ابتكار أسطح مقاومة للجليد مستوحاة من ريش البطريق

يتسبب الجليد المتراكم على الطرقات في الشتاء بخطر انجراف المركبات، فضلا عن تعرض كثيرين لمخاطر تساقط القطع الجليدية الحادة المتشكلة على أطراف سطوح الأبنية.

وتحتاج عملية إزالة الجليد لجهود كبيرة باستخدام التقنيات التقليدية المعتمدة على الحرارة أو المواد الكيميائية أو التحريك الميكانيكي، وعلى الرغم من جودة التقنيات التقليدية المستخدمة فإنها غير مستدامة نظرا لاستهلاكها كميات كبيرة من الطاقة والمواد الكيميائية المضرة.

وحاول الباحثون خلال العقد الأخير ابتكار حل وقائي من خلال صناعة سطح يمنع تشكل الجليد عليه، أو يسمح بإزالته بسهولة، في هذا الإطار، طور باحثون من جامعة "مكغيل" الكندية تقنية تحاكي طيور البطريق التي تكيفت على البيئة المتجمدة والرياح الثلجية في القطبين، من خلال شكل ريشها الذي يمنع تشكل الجليد على سطحه.

ودرس الباحثون البنية الميكروية وسلوك قطرات المياه على الريش بشكل منفرد أو مجتمع، وشكل حركتها في حال انتشارها أو تجمعها مع بعضها، وأظهر تحليل سلوك المياه أن ريش البطريق يتمتع بقدرة على مقاومة المياه والجليد معا، وخلافا لما هو متوقع، لم تؤدِّ الزيوت التي يفرزها الجلد دورا مهما في مقاومة الجليد، بل كان لشكل ريش البطريق تصميم فريد من نوعه قادر على منع الجليد من التشكل.