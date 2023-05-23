تحذير من جهاز منزلي يتيح للمنفصلين التجسس على بعضهم
حذر باحثون تقنيون من جهاز يمكنه السماح للبعض بالتجسس على أزواجهم وشركاء حياتهم السابقين، بعد الانفصال، واختراق خصوصياتهم.
ولفت الخبراء إلى أن جهاز توجيه الإنترنت "الراوتر" الموجود في ركن منزلك، يحتوي معلومات سرية وحساسة عنك، مثل الطوابع الزمنية للأحداث وسجل الأجهزة المتصلة وعناوين مواقع الويب التي يمكن أن يصل إليها الشخص.
واشترى باحثون 18 جهازاً مستعملاً من تلك الأجهزة، ووجدوا أن أكثر من نصفها يحتوي معلومات سرية وحساسة من الشركات التي استخدمتها من قبل.
وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بإمكان أي شريك سابق أو عاشق التجسس على الطرف الآخر عن طريق أجهزة توجيه الإنترنت تلك.
ونستعرض في ما يلي بعض النصائح التي تحمي من اختراق "الراوتر" والتجسس عليك:
مفاتيح وكلمات الدخول
إذا علم الآخرون مفاتيح وكلمات الدخول لجهازك فإنه يمكنهم رؤية ما تفعله عبر الإنترنت والأجهزة المتصلة ومعرفة ما إذا كنت في المنزل واستخدام الإنترنت من هاتفك واستغلال بياناتك.
ولحل هذه المشكلة من أجل الشعور بالأمان التام، يمكن تغيير جهاز "الراوتر" بآخر جديد، وإعادة تعيين كلمة المرور الافتراضية بأخرى أكثر أماناً.
تحديث البرنامج الثابت
يمكن لأجهزة توجيه الإنترنت الحديثة تنزيل التحديثات البرمجية تلقائياً، أو يمكن تنزيلها يدوياً من صفحة المسؤول والتحقق منها كل 3 أشهر.
بيع "الراوتر" أو التخلص منه
إذا رغبت في بيع جهاز توجيه الإنترنت الخاص بك أو التخلص منه، فعليك الحذر والتأكد من مسح المعلومات والبيانات المخزنة عليه، من خلال إجراء عملية إعادة ضبط للجهاز.
مراقبة الدخلاء على شبكتك
لا يمكنك رؤية ما كان يتم على شبكتك إلا من خلال تسجيل الدخول إلى جهاز التوجيه الخاص بك باستخدام المتصفح، وقد تتيح شركات الإنترنت حالياً الدخول عبر تطبيق.
ويمكن تسجيل الدخول إلى جهاز "الراوتر" الخاص بك لمعرفة أحدث المعلومات حول الأجهزة المتصلة بشبكتك، وسترى قائمة بالأجهزة التي تستخدم شبكتك حالياً وتحذف غير المرغوب فيها.