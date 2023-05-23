تحذير من جهاز منزلي يتيح للمنفصلين التجسس على بعضهم

حذر باحثون تقنيون من جهاز يمكنه السماح للبعض بالتجسس على أزواجهم وشركاء حياتهم السابقين، بعد الانفصال، واختراق خصوصياتهم.

ولفت الخبراء إلى أن جهاز توجيه الإنترنت "الراوتر" الموجود في ركن منزلك، يحتوي معلومات سرية وحساسة عنك، مثل الطوابع الزمنية للأحداث وسجل الأجهزة المتصلة وعناوين مواقع الويب التي يمكن أن يصل إليها الشخص.

واشترى باحثون 18 جهازاً مستعملاً من تلك الأجهزة، ووجدوا أن أكثر من نصفها يحتوي معلومات سرية وحساسة من الشركات التي استخدمتها من قبل.

وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بإمكان أي شريك سابق أو عاشق التجسس على الطرف الآخر عن طريق أجهزة توجيه الإنترنت تلك.

ونستعرض في ما يلي بعض النصائح التي تحمي من اختراق "الراوتر" والتجسس عليك: