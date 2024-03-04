ناسا تكشف عن خطة لتبريد الغلاف الجوي

كشفت وكالة "ناسا" للفضاء عن خطة طموحة لمكافحة تغير المناخ تعتمد على تبريد الغلاف الجوي العلوي من خلال رش جزيئات الجليد.

وتقوم الخطة على إرسال طائرات إلى ارتفاعات عالية (أعلى من الطائرات التجارية بنحو 6 كم) ورش جزيئات الجليد في الغلاف الجوي العلوي.

وتساهم هذه الاستراتيجية في تجميد الماء والتخلص من البخار، قبل تحوله إلى غازات الدفيئة، التي تحبس الحرارة وتمنعها من التسرب إلى الفضاء، ما يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة على الأرض.