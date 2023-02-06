طائرات مسيرة لجمع الحمض النووي عن فروع الأشجار الكبيرة

وتتنوع تلك اللقطات التي ترصدها الطائرات المسيرة سواء كانت مهرجانات حفلات موسيقية أو مناظر طبيعية جميلة أو إذا كنت تريد فقط الحصول على فيديو لأطفال يلعبون في فناء منزلك الخلفي.

ولكن هناك أيضًا الكثير من الاستخدامات الأخرى للطائرات المسيرة بدلا من مجرد توثيق مكان أو حدث، حيث يمكن استخدامها الآن للبحوث والدراسات المتنوعة، بما في ذلك التنوع البيولوجي للغابات.

وابتكر علماء الروبوتات في زيورخ طائرة دون طيار يمكنها جمع "الحمض النووي الخارجي" من الطيور والحشرات والكائنات الحية الأخرى التي تتركها على أغصان الأشجار الطويلة التي قد لا يتمكن المتسلقون من الوصول إليها.

وتشمل تلك العينات الجلد الميت والريش والنفايات والسوائل ومصادر أخرى للحمض النووي، حسب ما أورده موقع yankodesign التقني.

وتكتسب هذه الأشياء أهمية من ناحية فهم كيفية فهم التنوع البيولوجي الموجود في منطقة ما وبالتالي تخطط لكيفية الحفاظ عليه واستعادته.