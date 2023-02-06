طائرات مسيرة لجمع الحمض النووي عن فروع الأشجار الكبيرة
أصبحت الطائرات دون طيار منتشرة في كل مكان في السنوات الأخيرة عندما يتعلق الأمر بلقطات الفيديو الواسعة التي تشمل مساحة كبيرة يظهر فيها العديد من الأشخاص والتفاصيل.
وتتنوع تلك اللقطات التي ترصدها الطائرات المسيرة سواء كانت مهرجانات حفلات موسيقية أو مناظر طبيعية جميلة أو إذا كنت تريد فقط الحصول على فيديو لأطفال يلعبون في فناء منزلك الخلفي.
ولكن هناك أيضًا الكثير من الاستخدامات الأخرى للطائرات المسيرة بدلا من مجرد توثيق مكان أو حدث، حيث يمكن استخدامها الآن للبحوث والدراسات المتنوعة، بما في ذلك التنوع البيولوجي للغابات.
وابتكر علماء الروبوتات في زيورخ طائرة دون طيار يمكنها جمع "الحمض النووي الخارجي" من الطيور والحشرات والكائنات الحية الأخرى التي تتركها على أغصان الأشجار الطويلة التي قد لا يتمكن المتسلقون من الوصول إليها.
وتشمل تلك العينات الجلد الميت والريش والنفايات والسوائل ومصادر أخرى للحمض النووي، حسب ما أورده موقع yankodesign التقني.
وتكتسب هذه الأشياء أهمية من ناحية فهم كيفية فهم التنوع البيولوجي الموجود في منطقة ما وبالتالي تخطط لكيفية الحفاظ عليه واستعادته.
وتبدو الطائرة دون طيار التي طورها الباحثون أشبه بطائرة مسيرة عادية باستثناء أنها تحتوي على العديد من التركيبات المرتبطة بها ما يجعلها تبدو وكأنها مصباح أو شيء من هذا القبيل.
وتحتوي على إطار خشبي مصنوع ودرع بلاستيكي لحماية الطائرة من بالداخل، وتحتوي على شيء يسمى "القطن المرطب" الذي يشبه إلى حد كبير شرائط الشريط اللاصق القادر على الضغط على أغصان الأشجار ثم جمع المواد على السطح.
وسيتمكن الباحثون، بوساطة تلك الطائرة المسيرة، من استخراج الحمض النووي المطلوب من هذه الشرائح بمجرد عودتهم إلى المختبر.
ويأمل الفريق أن يكون هناك أيضًا شيء ما في هيكل الطائرة المسيرة يكون قادرًا على حماية المواد التي تمكنت من جمعها.
ولا تزال التطويرات تعمل بشكل أكبر على تطوير الطائرة المسيرة حتى تتمكن من الارتفاع أعلى مما تستطيع حاليًا، حيث يخططون أيضًا لتعليمها جمع المواد في ظروف وظروف أخرى.
وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يمكن لمستكشفي التنوع البيولوجي الآلي مساعدة باحثين مختلفين في هذا المجال.