أبل تطلق أجهزة آيباد لوحية جديدة بأسعار مختلفة

أطلقت شركة أبل أجهزة لوحية جديدة، تندرج تحت عائلتيْ أيباد وأيباد برو، تبدأ أسعارها من 450 و800 دولار على الترتيب، مقدمة مجموعة من المزايا والتحديثات سواء على مستوى الأداء والتصميم.

وقدمت أبل تصميما جديدا بحواف مسطحة لجهاز آيباد الجديد، بشاشة 10.9 بوصة من نوع (Liquid Retina)، مع تغيير موضع الكاميرا الأمامية إلى الضلع الأكبر من الشاشة، بحيث يمكن استخدامه في وضع أفقي بشكل مريح.

ويأتي الجهاز الجديد بمخرج شحن ونقل بيانات من نوع (USB-C)، ليكون الإصدار الجديد أحدث إصدارات الآيباد التي تتخلى عن مخرج أبل الشهير (Lightening port)، وكذلك تخلت الشركة في جهازها الجديد عن فتحة السماعات التقليدية والزر الكلاسيكي، واختارت وضع مستشعر البصمة مباشرة في زر التشغيل.

والجهاز الجديد قادم بدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس والجيل الجديد من "الواي فاي 6".

ويصل الجيل العاشر من الآيباد بذاكرة تخزين داخلية سعتها 64 غيغابايت، ويعمل بشريحة معالج A14 Bionic، وذلك يعتبر أكثر تطورا من A13 للجيل السابق من لوحيات أبل.

وأشارت الشركة إلى أن الأداء سيكون أفضل بثلاثة أضعاف من الجيل السابق من آيباد 2019، ويقدم بطارية قادرة على العمل ليوم كامل من خلال شحنة واحدة.

وتأتي تجربة التصوير على الآيباد الجديد متطورة بعدسة رئيسة 12 ميغابكسل بدقة تصوير 4K، وكاميرا سيلفي 12 ميغابكسل بزاوية تصوير واسعة للغاية تبلغ 122 درجة، مدعومة بميزة (Center Stage)، والتي تتيح الإبقاء على المستخدم في منتصف مساحة التصوير خلال مكالمات الفيديو، مهما تحرك المستخدم.

كما أضافت أبل ميكروفونين ومكبرات صوت مزدوجة على جانبي الجهاز، خلال استخدامه في الوضع الأفقي.

وياتي الجهاز الجديد بدعم العمل مع قلم أبل الذكي (Apple Pencil) وغلاف الآيباد المزود بلوحة مفاتيح (Magic Keyboard Folio)، وكلاهما يأتي بسعر 250 دولارا.

أجهزة آيباد برو جديدة

وبينما انضم إصداران جديدان لعائلة آيباد برو، وهما بقياس 12.9 بوصة و11 بوصة، وسيأتيان باسعار تبدأ من 800 و1100 دولار على الترتيب.

يأتي آيباد برو 12.9 بوصة الجديد بشاشة مطورة بتقنية (Mini-LED)، ما يقدم مستوى أفضل لعرض الدرجات اللونية السوداء مع تباين أفضل، إلى جانب تشغيل تقنية (HDR) بشكل أكثر فاعلية، فيما الإصدار الأصغر من حيث حجم الشاشة، سيحافظ على الشاشة القياسية بتقنية (ProMotion)، والتي تتيح معدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 إطارا في الثانية الواحدة.

وستتيح أبل لمستخدمي أجهزة آيباد الجديدة ميزة تسميها "Hover"، والتي تسمح للمستخدمين برؤية مؤشر متحرك على الشاشة عند تقريب قلم أبل الذكي من سطح الشاشة دون لمسها، ما يساعدهم على الاطلاع على مساحة استعراض المحتوى دون التفاعل مباشرة بالضغط على الشاشة، وهي ميزة قديمة بالنسبة لمستخدمي أجهزة سامسونغ الداعم أقامها الذكي "S Pen"، سواء من أجهزتها اللوحية أو أجهزة هواتف جلاكسي نوت القديمة.

وتأتي أجهزة آيباد برو الجديدة بشريحة أبل الأحدث (Apple M2)، وخيارات الذاكرة الداخلية تتنوع بين 128 و256 و512 غيغابايت، وتلك الخيارات تأتي بصحبة ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 8 غيغابايت، بينما خيار 16 غيغابايت سيكون حكرا على الإصدارات بذاكرة تخزين 1 و2 تيرابايت.

وتأتي الأجهزة اللوحية الرائدة الجديدة لدعم شبكات لاسلكية مطورة، مثل (WiFi 6E) وبلوتوث 5.3 وتوسيع دعم شبكات الجيل الخامس حول العالم.

ولم تحصل الأجهزة الجديدة من طراز "برو" على تحديث جديد، وما زالت تحتفظ بالتصميم نفسه منذ 2018، والذي حذفت خلاله الشركة زر الشاشة الرئيسة، كما إن أبل ما زالت تحتفظ بالكاميرا السيلفي في منتصف مقدمة الشاشة في وضعها الرأسي، بعكس أجهزة آيباد الجديدة.

وأعلنت الشركة عن وصول نظام التشغيل الجديد (iPadOS 16) المنتظر بحلول الـ24 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.