إطلاق مركبة إغاثة روسية لإعادة رواد فضاء عالقين في المحطة الدولية

أُطلقت، ليل الخميس الجمعة من كازاخستان، مركبة فضائية روسية من نوع "سويوز" إلى محطة الفضاء الدولية، بهدف إعادة رائدَي فضاء روسيَّين وآخر أمريكي عالقين في المحطة، بسبب حادثة تسرب تعرضت لها مركبتهم.

وأقلعت مركبة الإغاثة "إم إس -23" من قاعدة بايكونور الفضائية دون أي شخص فيها، بحسب ما أظهرت مشاهد عرضتها وكالتا الفضاء الروسية "روسكوسموس"، والأمريكية "ناسا".

وأكدت "روسكوسموس" في بيان، أنّ إقلاع المركبة الفضائية ووضعها في المدار سارا كما يُفترض، موضحةً أنّ التحامها بمحطة الفضاء الدولية مُتوقّع في 26 شباط/ فبراير عند الساعة 01,01 بتوقيت غرينيتش.

وكان من المقرر مبدئيا أن تقلع المركبة في منتصف آذار/ مارس لنقل 3 رواد فضاء آخرين إلى محطة الفضاء الدولية.