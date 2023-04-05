"آبل" تستعد للالتحاق متأخرة بسباق "الميتافيرس" رغم تراجع الاهتمام به

وفي تلك الفترة، كان يُروّج للميتافيرس على نطاق واسع بوصفه مستقبل الإنترنت، بعد الشبكة العنكبوتية والأجهزة المحمولة، بدفع من شبكة "ميتا" خصوصا.

غير أن جهود عمالقة التواصل الاجتماعي لم تفض بعد إلى اعتماد واسع لهذا المفهوم بما يتخطى عالم ألعاب الفيديو ذات المجالات الانغماسية، مع تقنيات واقع افتراضي أو من دونها.

وبيّنت دراسة نشرت نتائجها الثلاثاء شركة بايبر ساندلر أن 29% من المراهقين الأميركيين يملكون خوذة واقع افتراضي (في مقابل 87% لديهم جهاز آي فون)، غير أن 14% فقط يستخدمونها مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، وهو رقم لم يلحظ أي تقدم منذ الخريف.

وكانت خوذ "كويست" المصنعة من شبكة ميتا تستحوذ على أكثر من 80% من السوق نهاية 2022، حسب شركة "كاونتربوينت".

لكن على غرار شركات عملاقة أخرى كثيرة في قطاع التكنولوجيا تضررت بفعل الوضع الاقتصادي الإجمالي، اضطرت الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام إلى الاستغناء عن آلاف الموظفين، في إجراءات طالت سهامها أيضاً قسم الميتافيرس.

وأعلنت غوغل الشهر الماضي وقف مبيعات نظارات الواقع المعزز "غوغل غلاس" التي لم تحقق أي نتائج تُذكر.

واضطرت الشركتان المتنافستان إلى إعادة تركيز جهودهما على الذكاء الاصطناعي الذي يشهد طفرة كبرى منذ نجاح برنامج "تشات جي بي تي" المصنع من شركة "أوبن إيه آي" الممولة خصوصًا من مايكروسوفت.

"التحكم بالتكنولوجيا"

ويقول المحلل المستقل روب إندرله "بعدما خسرت فيسبوك هذا الكمّ من المال في هذا المجال، يبدو مستغرباً إطلاق خوذة جديدة للمستهلكين"، لكن "قد يكون القطار موجودا على السكة ومن الصعب وقفه".