نصائح مهمة لكبار السن لاستخدام هواتف أندرويد

يمكن القول إن أجهزة أندرويد ليست سهلة الاستخدام بالنسبة لكبار السن، وقد تتطلب في بعض الأحيان منحنى تعليميًا. ومع ذلك، هنالك بعض التعديلات البسيطة التي تجعل استخدام جهاز أندرويد أسهل بالنسبة لهم.

وأحد أفضل الأشياء المتعلقة بامتلاك هاتف اندرويد هو أدوات التخصيص الواسعة التي تساعدك على تخصيص تجربة المستخدم.

ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأشخاص، وخاصة كبار السن، فإن وجود هذه الخيارات العديدة قد يشكل عبئًا. لذلك قمنا بجمع قائمة من النصائح لتسهيل استخدام جهاز اندرويد.

زيادة حجم خط النظام لرؤية أفضل

إذا كنت تجد نفسك غالبًا ما تحدق أمام هاتفك أثناء قراءة الرسائل النصية أو الإشعارات أو تعليمات النظام، فيجب عليك التفكير في زيادة حجم الخط للحصول على رؤية أفضل وتقليل الضغط على عينيك.

فمن خلال الانتقال إلى الإعدادات والنقر على قائمة إمكانية الوصول، حدد تحسينات الرؤية، وقم بالتمرير للأسفل وانقر على "حجم الخط ونمطه". والآن، استخدم شريط التمرير لتغيير حجم الخط وفقًا لما يناسبك أكثر. ستتمكن من رؤية معاينة لحجم الخط أعلى شريط التمرير كمرجع.

تكبير لوحة المفاتيح لتسهيل الكتابة

وعلى غرار قراءة نص صغير، قد تكون الكتابة على الهواتف الذكية صعبة بالنسبة لبعض الأشخاص نظرًا لصغر حجم المفاتيح الموجودة على لوحة مفاتيح الهاتف الذكي التي تظهر على الشاشة مقارنة بلوحة المفاتيح الفعلية.

ولحسن الحظ، تتيح معظم تطبيقات لوحة المفاتيح المتوفرة لنظام اندرويد، بما في ذلك النظام الافتراضي المثبت مسبقًا على جهازك، تكبير لوحة المفاتيح لتسهيل الكتابة.