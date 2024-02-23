نصائح مهمة لكبار السن لاستخدام هواتف أندرويد
يمكن القول إن أجهزة أندرويد ليست سهلة الاستخدام بالنسبة لكبار السن، وقد تتطلب في بعض الأحيان منحنى تعليميًا. ومع ذلك، هنالك بعض التعديلات البسيطة التي تجعل استخدام جهاز أندرويد أسهل بالنسبة لهم.
وأحد أفضل الأشياء المتعلقة بامتلاك هاتف اندرويد هو أدوات التخصيص الواسعة التي تساعدك على تخصيص تجربة المستخدم.
ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأشخاص، وخاصة كبار السن، فإن وجود هذه الخيارات العديدة قد يشكل عبئًا. لذلك قمنا بجمع قائمة من النصائح لتسهيل استخدام جهاز اندرويد.
زيادة حجم خط النظام لرؤية أفضل
إذا كنت تجد نفسك غالبًا ما تحدق أمام هاتفك أثناء قراءة الرسائل النصية أو الإشعارات أو تعليمات النظام، فيجب عليك التفكير في زيادة حجم الخط للحصول على رؤية أفضل وتقليل الضغط على عينيك.
فمن خلال الانتقال إلى الإعدادات والنقر على قائمة إمكانية الوصول، حدد تحسينات الرؤية، وقم بالتمرير للأسفل وانقر على "حجم الخط ونمطه". والآن، استخدم شريط التمرير لتغيير حجم الخط وفقًا لما يناسبك أكثر. ستتمكن من رؤية معاينة لحجم الخط أعلى شريط التمرير كمرجع.
تكبير لوحة المفاتيح لتسهيل الكتابة
وعلى غرار قراءة نص صغير، قد تكون الكتابة على الهواتف الذكية صعبة بالنسبة لبعض الأشخاص نظرًا لصغر حجم المفاتيح الموجودة على لوحة مفاتيح الهاتف الذكي التي تظهر على الشاشة مقارنة بلوحة المفاتيح الفعلية.
ولحسن الحظ، تتيح معظم تطبيقات لوحة المفاتيح المتوفرة لنظام اندرويد، بما في ذلك النظام الافتراضي المثبت مسبقًا على جهازك، تكبير لوحة المفاتيح لتسهيل الكتابة.
وللقيام بذلك، تأكد من تحديث تطبيق Gboard على هاتفك قبل استخدام الإرشادات التالية. من بعدها اضغط على زر شريط أدوات Gboard الموجود على اليسار، واختر "تغيير الحجم".
وتذكر أنه كلما قمت بتكبير لوحة المفاتيح، كلما زادت إشغالها لحجم شاشتك، ولكن إلى حد معين فقط. ويمكنك أيضًا تحريك لوحة المفاتيح لأعلى أو لأسفل قليلاً إذا كان ذلك سيساعدك على الكتابة بشكل أسرع.
تمكين التنقل بثلاثة أزرار
يأتي الكثير من هواتف اندرويد الحديثة مزوداً بإيماءات التمرير كوضع التنقل الافتراضي، وعلى الرغم من أن لها مزاياها، فقد يكون من الصعب استخدامها لكبار السن لأنها تحتوي على منحنى تعليمي.
ولتسهيل التنقل، يجب عليك تغيير نمط التنقل في اندرويد إلى التنقل بثلاثة أزرار، وهو ما قد يكون أكثر فائدة بالنسبة لكبار السن.
وللقيام بذلك، افتح إعدادات جهازك وانتقل إلى قائمة "العرض" وإسحب لأسفل، ثم انقر على "شريط التنقل"، وهنا، انقر فوق وحدد خيار "الأزرار".
ويمكنك أيضًا تحديد ترتيب الأزرار إذا كنت ترغب في ذلك. يفضل بعض الأشخاص زر الرجوع الموجود على اليمين، ويفضله البعض الآخر على اليسار. يمكنك اختيار ما يناسبك.
إنشاء اختصارات للاتصال المباشر بأفراد العائلة
إحدى الأدوات الأكثر فائدة على اندرويد هي أداة الاتصال المباشر، وهي مفيدة بشكل خاص لكبار السن. إنه اختصار يسمح لهم بالاتصال مباشرة بجهة معينة، مثل أحد أفراد العائلة أو مقدم الرعاية الصحية، من دون الحاجة إلى البحث عن رقمه في تطبيق جهات الاتصال.
ولإعداد هذه الخاصية، انتقل إلى الصفحة الرئيسية واضغط لفترة طويلة على مكان فارغ. هنا، اضغط على "Widgets"، وإبحث عن تطبيق جهات الاتصال وانقر عليه وإسحبه على شاشتك الرئيسية. وفي الشاشة التالية، حدد جهة الاتصال التي ترغب بالاتصال بها بعد النقر على هذه الأداة.
تمكين الوضع السهل
وتأتي هواتف اندرويد مزودة بميزة مفيدة حقًا تسمى الوضع السهل. وتم تصميم هذه الميزة لتبسيط واجهة المستخدم، مما يسهل وصول المستخدمين الجدد إليها في مجال الهواتف الذكية أو الذين يجدون الواجهة القياسية مرهقة أو يصعب التنقل فيها.
وبمجرد تمكين الوضع السهل، يزيد من حجم خط النظام، ويوسع أيقونات التطبيقات لتجنب الفوضى، ويزيد من تأخير اللمس لتجنب اللمسات غير المقصودة، ويعدل لوحة مفاتيح الافتراضية لتحسين القراءة باستخدام المفاتيح عالية التباين.
وهناك أيضًا صفحة رئيسية مخصصة يمكنك من خلالها إضافة جهات الاتصال المفضلة، حتى لا يضطر المستخدم إلى البحث عنها في كل مرة في تطبيق جهات الاتصال.
ولتمكين الوضع السهل، انتقل إلى الإعدادات واضغط على قائمة "العرض"، وقم بالتمرير للأسفل وانقر على "الوضع السهل".
تنزيل مشغل اندرويد الصديق لكبار السن
وبإمكانك في أي وقت جعل استخدام جهازك أسهل بكثير بمجرد تنزيل مشغل اندرويد المناسب لكبار السن. وتميل هذه المشغلات إلى أن تكون لها واجهة مستخدم بسيطة جدًا مع ظهور التطبيقات الأساسية فقط مثل الهاتف وجهات الاتصال والكاميرا وكروم ومعرض الصور على الشاشة.
ويمكنك العثور على العديد من مشغلات اندرويد الملائمة لكبار السن على متجر غوغل بلاي، ومن افضلها تطبيق "BIG Launcher".
وإذا كنت تفضل مظهرًا أكثر حداثة وبساطة، ففكر بـ "Niagara Launcher" أو "Before Launcher" بدلاً من ذلك.