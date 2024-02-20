ماذا تفعل إذا وقع هاتفك في الماء؟

لسنوات عديدة، اعتقد الكثيرون أن وضع جهاز الهاتف المبلل في كيس أو وعاء يحتوي على الأرز يساعد في امتصاص الرطوبة، إلا أن خبراء التكنولوجيا اعتبروا هذه الإستراتيجية مجرد أسطورة لا تمت للحقيقة بصلة، حتى أن شركة أبل نفسها قالت إن هذا الإجراء قد يضر بالهاتف.

وينصح الخبراء بعدم وضع جهاز الهاتف المبلل في كيس من الأرز، لأن ذلك قد يسمح لجزيئات صغيرة من الأرز بالدخول إلى المكونات الداخلية، ما قد يؤدي إلى إتلاف الهاتف.

ماذا تفعل إذا سقط هاتفك في الماء؟

أول ما يجب عليك فعله إذا سقط هاتفك في الماء، هو فصله من سلك الشحن محول الطاقة، وقم بإيقاف تشغيل الجهاز وإزالة البطارية إن أمكن وبطاقة الـSIM وبطاقة الـmicroSD، وامسح أي رطوبة من الخارج ومن مقبس سماعة الأذن ومنفذ الشحن، ولا تقم بتوصيل السلك مرة أخرى حتى يجف الهاتف تمامًا.

وللمساعدة في إزالة السوائل وتجفيف الهاتف من الداخل، ضعه في وضعية عمودية مع توجيه منفذ الشحن للأسفل، واتركه في منطقة جافة جيدة التهوية، ولا تحاول تجفيفه بسرعة باستخدام مجفف الشعر أو الهواء الساخن ولا تضعه في مكان حرارته مرتفعة.

وفي حين أن الأمر قد يستغرق يومًا كاملاً حتى يجف الهاتف تمامًا، احرص على عدم شحنه مرة أخرى خلال هذا الوقت.