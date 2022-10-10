روسيا تعلن "إطلاقها بنجاح" قمرًا صناعيًّا للملاحة

أطلقت روسيا صاروخها "سويوز 2.1 بي" وعلى متنه القمر الصناعي "جلوناس- كيه للملاحة" يوم الإثنين، من قاعدة فضائية شمال البلاد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء "إنترفاكس".

ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن "أطقمًا تابعة لقوى الفضاء أطلقت بنجاح مركبة الإطلاق سويوز 2.1 بي المتوسطة المستوى التي تحمل نظام الملاحة الفضائي جلوناس- كيه".

وانطلق القمر الصناعي "جلوناس- كيه" على متن الصاروخ "سويوز" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، على بعد 800 كيلومتر/ (500 ميل) شمال موسكو.

و"جلوناس- كيه" جزء من نظام الملاحة بالأقمار الصناعية الروسي جلوناس.

وأنفقت روسيا مليارات الدولارات خلال العقدين الماضيين على تطوير نظام "جلوناس" الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل لنظام تحديد المواقع العالمي الأمريكي (جي بي إس).