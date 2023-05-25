ما حقيقة قدرة الذكاء الاصطناعي على قتل الآلاف؟

حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، إريك شميدت، من أن الذكاء الاصطناعي (AI) ستكون لديه القدرة على إيذاء أو قتل العديد من الأشخاص في المستقبل القريب.

وأكد في مؤتمر مجلس الرؤساء التنفيذيين في وول "ستريت جورنال" في لندن، أن نماذج الذكاء الاصطناعي العريضة تشكل خطرا وجوديا على الإنسانية.

كما أعرب عن قلقه بشأن "الخطر الوجودي" للتكنولوجيا سريعة التطور، وحذر من صعوبة احتوائها، موضحا أن العديد من الأشخاص سيتعرضون للأذى أو القتل.

وقارن شميدت بين الذكاء الاصطناعي وظهور التكنولوجيا النووية، محذرا من الصعوبة التي قد يواجهها العالم للتحكم في انتشاره.

وبين الخبير أن هناك سيناريوهات قريبة تتحدث عن أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون قادرة على اكتشاف ثغرات ومشكلات في الإنترنت وأنواع جديدة من البيولوجيا.