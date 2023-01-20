تقنية جديدة لزيادة سرعة وكفاءة حركة الروبوتات رباعية الأرجل

طور باحثون مؤخرا، تقنية جديدة تمنح الروبوتات رباعية الأرجل القدرة على التحرك بكفاءة وبسرعات عالية.

وتعتمد هذه التقنية، التي أشرف عليها باحثون من جامعة "تشيجيانغ" الصينية والمركز العلمي والتكنولوجي العالمي "ZJU-Hangzhou"، على طريقة تدريب تُعرف باسم التعلم المعزز بالاسترخاء والتقليد "IRRL".

ووفق الخبراء فإنه لكي تتمكن الروبوتات ذات الأرجل من استكشاف محيطها بفعالية وإكمال المهام، يجب أن تكون قادرة على التحرك بسرعة وبشكل موثوق، بحسب موقع "تيك إكسبلور".

وفي السنوات الأخيرة، ابتكر علماء الروبوتات وعلماء الكمبيوتر نماذج مختلفة لتحريك الروبوتات ذات الأرجل، تم تدريب العديد منها باستخدام أساليب التعلم المعزز.