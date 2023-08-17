"أوكيتيل" تطلق حاسوبها اللوحي "آر تي 6" بميزات خارقة
خارق ومخصص للاستخدامات الشاقة، ضد الغبار والماء والسقوط من ارتفاع متر ونصف، هذه مواصفات الحاسوب اللوحي "آر تي 6" (RT6) الجديد، من شركة "أوكيتيل" (Oukitel).
وكشفت الشركة الصينية عن مواصفات حاسوبها اللوحي الجديد إذ يأتي بشاشة قياس 10.1 بوصات وبدقة وضوح 1920 × 1200 بيكسل، في حين تبلغ شدة السطوع 400 نيت، كما يتمتع الحاسوب بكاميرا أمامية وأخرى خلفية بدقة 16 ميغابيكسلا لكل منهما.
ووفق وكالة الأنباء "الألمانية" يحتوي الجهاز على معالج" ميديا تيك إم تي 8788″ (MediaTek MT8788)، مع ذاكرة وصول عشوائي "رام" (RAM) سعة 8 غيغابايتات، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايتا.
ويعمل الحاسوب اللوحي الجديد بنظام التشغيل "أندرويد 13" (Android 13)، ويشتمل على مودم "إل تي إي" (LTE)، ويتيح الشحن عبر منفذ "يو إس بي- سي" (USB-C).
وتم تجهيز الحاسوب اللوحي الصيني المذكور ببطارية سعة 20000 مللي أمبير/ساعة، وتصل فترة تشغيلها إلى 15 ساعة عند تشغيل مقاطع الفيديو أو الألعاب.