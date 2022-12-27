هل يكون السبات البشري مفتاح أول مهمة مأهولة إلى المريخ؟

وقالت الدكتورة مارينا بلانكو عالمة الأبحاث في جامعة ديوك في الولايات المتحدة، والتي درست السبات في الليمور القزم وهو نوع من الثدييات: "قد يكون إحداث السبات لدى البشر أقرب إلى العلم منه إلى الخيال".

وأضافت: "يمكن أن يساعدنا على النجاة من الأزمات النشطة - على سبيل المثال، النقص الموسمي في الغذاء - والتعامل مع الإصابات الخطيرة عن طريق تجنب تلف الأعضاء وزيادة طول العمر".

والسبات هو حالة من الحد الأدنى من النشاط وإبطاء عمليات التمثيل الغذائي التي تدخل فيها بعض الحيوانات - مثل القنافذ والخفافيش والدببة البنية - تتميز بانخفاض معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم وانخفاض استخدام الأكسجين.

ومع ذلك، ليست الحيوانات فقط هي التي تفعل ذلك. حيث توفرت أدلة على ذلك مستمدة من عظام وجدت في أحد أهم مواقع الحفريات في العالم، وهو كهف يسمى Sima de los Huesos (حفرة العظام)، في أتابويركا شمال إسبانيا.

وأشارت تلك الأدلة التي عُثر عليها في الكهف الإسباني، إلى أنه منذ مئات الآلاف من السنين، ربما نجا البشر الأوائل من البرد القارس بالنوم خلال الشتاء.