إذا كنت ترغب بحمية رقمية.. إليك كيفية الانفصال عن هاتفك‎

قد يكون الهاتف الذكي أداة إنتاجية للغاية، لكن الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة يمكن أن يتداخل مع العمل، والعلاقات، والحياة الحقيقية.

فعندما تقضي وقتًا أطول على وسائل التواصل الاجتماعي وممارسة الألعاب والتحقق بشكل متكرر من النصوص ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات أكثر من الوقت الذي تقضيه في التفاعل مع أشخاص حقيقيين، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة تقييم كيفية استخدامنا للتكنولوجيا.

إرضاء مراكز المتعة في الدماغ

أظهرت آخر الأبحاث أن الأشخاص يتفقدون هواتفهم 144 مرة في اليوم. وما يقرب من 90٪ من هؤلاء يقومون بفحص هواتفهم خلال الدقائق العشر الأولى من الاستيقاظ صباحًا.

كما قال حوالي 75% من المستخدمين إنهم قاموا بفحص هواتفهم أيضًا عندما كانوا في الحمام، واعترف ما لا يقل عن 60% من الأشخاص إنهم ينامون وهواتفهم إلى جانبهم ليلاً، واعترف حوالي 57% أنهم مدمنون على الأجهزة.