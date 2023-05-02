ابتكار لصقات من الغرافين لتنظيم ضربات القلب

طوَّر باحثون في جامعة "نورث وسترن" وجامعة تكساس في أوستن لاصقة رفيعة ومرنة من الغرافين يمكن تثبيتها على الجزء الخارجي من القلب.

ويمكن لتلك اللاصقة مراقبة إيقاعات القلب وتطبيق النبضات الكهربائية التصحيحية لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، بحسب المطورين.

وتتميز اللاصقة بأنها تكون واضحة بصريًّا أمام الأطباء؛ ما يسمح للباحثين أيضًا باستخدام الضوء لمراقبة القلب وتحفيزه، وفقًا لما أورده موقع "medgadget".

وتعود هذه التقنية بفوائد واضحة على أجهزة تنظيم ضربات القلب الحالية، والتي تميل إلى تضمين المكونات الصلبة التي يمكن أن تسبب ضررًا للأنسجة الرخوة، وربما تتداخل مع الحركة الطبيعية للقلب.