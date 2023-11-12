"غوغل" تحذر: سنحذف هذه الحسابات من Gmail
كشفت شركة غوغل عن عزمها حذف حسابات Gmail التي لم يستخدمها أصحابها لمدة طويلة بدءا من شهر ديسمبر المقبل.
وفي وقت سابق حذرت غوغل من أنها ستبدأ سياسة حذف حسابات Gmail غير النشطة، ولن تباشر بتطبيقها قبل ديسمبر العام الجاري، موضحة أن الحذف سيطال الحسابات التي لم يستخدمها أصحابها لسنتين على الأقل، ولتجنب هذا الأمر سيتعين على أصحاب الحسابات اتباع بعض الخطوات البسيطة.
ووفق غوغل لن تؤثر هذه الإجراءات على البيانات المرتبطة بتطبيقات التقويم أو الصور المقترنة بالحسابات الإلكترونية، بل سيتم حذف حساب Gmail، والبيانات المؤرشفة المرتبطة به.
وأكدت غوغل، أنها ، سترسل عدة إشعارات لأصحاب الحسابات عبر البريد الإلكتروني أو إلى الحسابات الإلكترونية الاحتياطية التي ربطها المستخدم مع حساب غوغل في حال توفرت قبل حذف أي حساب Gmail وفق ما ذكرت ixbit.