"غوغل" تحذر: سنحذف هذه الحسابات من Gmail

ووفق غوغل لن تؤثر هذه الإجراءات على البيانات المرتبطة بتطبيقات التقويم أو الصور المقترنة بالحسابات الإلكترونية، بل سيتم حذف حساب Gmail، والبيانات المؤرشفة المرتبطة به.

وأكدت غوغل، أنها ، سترسل عدة إشعارات لأصحاب الحسابات عبر البريد الإلكتروني أو إلى الحسابات الإلكترونية الاحتياطية التي ربطها المستخدم مع حساب غوغل في حال توفرت قبل حذف أي حساب Gmail وفق ما ذكرت ixbit.