فوضى تضرب مستشفيات لندن بعد هجوم إلكتروني

أجبرت عدة مستشفيات في العاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، على إلغاء عمليات جراحية ومواعيد للمرضى، وسط حالة فوضى نتجت عن هجوم إلكتروني على شركة تقدم خدمات صحية.

وتأثرت عمليات نقل الدم بشكل خاص بالهجوم الإلكتروني، الذي وصف بأنه "حادث خطير"، وكان له "أثر كبير" على تقديم الخدمات، وفق "أسوشييتد برس".

وتعرضت شركة Synnovis لهجوم إلكتروني عبر أحد برامج الفدية؛ ما أثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات في الشركة، وتسبب بانقطاع العديد من الخدمات الطبية.

وقالت الشركة، التي لديها شراكات مع عدة مستشفيات في بريطانيا، إنها تتعاون مع السلطات للوقوف على أبعاد الواقعة، مؤكدة أن مرتكبيها لا وازع لديهم تجاه الأضرار المترتبة على فعلتهم.

وقالت خدمة الصحة الوطنية، إنه كان هناك "تأثير كبير" في مستشفيات "كينغز كوليدج" و"جايز" و"سانت توماس"، التي تدير فيما بينها العديد من مستشفيات جنوب لندن، بالإضافة إلى العيادات.

وأوضحت أنها "تعمل بشكل عاجل لفهم تأثير الحادث بشكل كامل بدعم من المركز الوطني للأمن السيبراني التابع للحكومة وفريق العمليات السيبرانية لديها".

وقال مريض كان يتجهز لإجراء جراحة: "يبدو أن العاملين في الجناح لا يعرفون ما حدث، فقط طُلب من العديد من المرضى العودة إلى منازلهم وانتظار موعد جديد".