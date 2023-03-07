"سارة" روبوت سعودي يشارك في معرض كان العقاري

كشفت شركة روشن العقارية المتخصصة في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة في المملكة العربية السعودية عن مشاركة الروبوت الأنثوي "سارة" لفريقها في معرض عقاري دولي بفرنسا.

وأعلنت الشركة في تغريدة عبر حسابها في تويتر أن الروبوت "سارة" ستشارك مع فريق روشن في المعرض الدولي للعقار MIPIM2023، المقام في مدينة كان الفرنسية.

ونشرت الشركة مرفقة مع التغريدة صورة للروبوت الأنثوي "سارة"، والتي ظهرت بملامح عربية مرتديةً غطاء للرأس وثوبا عربيا.

وأوضحت الشركة أن "سارة" ستشارك في جناح "استثمر في السعودية" لعرض أبرز إنجازات الشركة باستخدام أحدث التقنيات.