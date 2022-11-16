غوغل بلاي يحذف خمسة تطبيقات إيرانية

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن شركة غوغل بلاي قامت اليوم بحذف خمسة تطبيقات إيرانية يستخدمها الملايين، بينها اثنان يستخدمان للنقل في المدن الإيرانية.

وقالت وكالة أنباء "آفتاب نيوز" الإصلاحية إن "Google Play قامت بإزالة ثلاثة تطبيقات تستخدم للمراسلة كمنصات اجتماعية شبيهة بتطبيقات تلغرام وواتساب وانستغرام، فيما جرى حذف تطبيقي سناب وتسيبي اللذين يستخدمان للتنقل بين المدن الإيرانية".

وأضافت الوكالة في تقرير لها: "شركة غوغل قامت بإزالة تلك التطبيقات الخمسة من على متجرها (Google Play).. إدارة تلك المنصات الثلاث وتطبيقي سناب وتسيبي تلقوا رسالة بريد إلكتروني تفيد بإزالة التطبيق بسبب العقوبات الغربية حاليًا، ولا يمكن للمستخدمين تنزيل أو تحديث هذه التطبيقات من Google Play".

وفي سياق متصل، أكدت شركة "تسيبي" (TAPSI) أنها تلقت رسالة بحذف تطبيقها من متجر غوغل بلاي، وفقاً لبيان لها نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وفي سياق آخر، ذكر تقرير لموقع "ديجياتو" الإيراني المتخصص بالأخبار التكنولوجية: "أصبحت مشكلة حذف التطبيقات الإيرانية من متجر غوغل بلاي مشكلة غريبة، حيث تم رفع العديد من العقوبات التكنولوجية ضد مستخدمي الإنترنت والشركات الإيرانية في الأشهر الأخيرة، ولكن يبدو الآن مرة أخرى أن Google نفسها بدأت في إزالة سلسلة من التطبيقات الإيرانية".

وتمتلك الحكومة الإيرانية تطبيقات المراسلة الثلاثة وهي "سروش، وبلد، وأي كيب"، وحثت وزارة الاتصالات وكبار المسؤولين في الفترة الأخيرة الإيرانيين على اللجوء إلى تلك التطبيقات ومغادرة التطبيقات الأجنبية.

وقال وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، يوم أمس، خلال استضافته من قبل البرلمان: "لا يحق لأحد الوصول إلى معلومات الناس على المنصات الداخلية"، في محاولة منهم لإقناع الإيرانيين باللجوء إلى تلك المنصات الداخلية.

وأضاف زارع بور "أن وزارة الاتصالات تحاول تلبية جميع احتياجات الناس في المنصات المحلية، من بينها الاتصال الصوتي والمرئي الذي أصبح ممكناً في الفترة الأخيرة".

وقامت الحكومة الإيرانية بحجب تطبيقي واتساب وانستغرام على خلفية احتجاجات شعبية اندلعت ضد النظام منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني على أيدي شرطة الآداب في طهران.