"نوكيا" تطلق منصة لمطوري البرمجيات

تهدف منصة "نيتوورك آز كود" التي أطلقتها "نوكيا"، الثلاثاء، إلى تسريع البرمجة وتوفير وظائف شبكة مبسطة للمطورين.

ووفق شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية "نوكيا"، تتم المعالجة من خلال صورة أكواد برمجية يمكن دمجها بسلاسة ضمن التطبيقات.

وأفاد بيان الشركة أن شبكات عصر الجيل الخامس تعتمد بشكل أساسي على البرمجيات، وهي مرحلة تتضمن التغيير التدريجي عن الطريقة التي تم بها تصميم الشبكات قبل أعوام، وأن قدرات الشبكة تنقسم إلى مجموعتين أساسيتين، هما: قدرات الجيل الخامس والقدرات المتقدمة، التي تشمل مجالات مثل حالة المشترك والجهاز، والفواتير التي لا تتطلب توفر شبكات من الجيل الخامس لكي تكون متاحة، وكشفت "نوكيا" أن المنصة ستكون متاحة تجاريًّا بدءًا من ديسمبر المقبل.