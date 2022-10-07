تطوير مادة خزفية تساهم في تكوين أنسجة عظمية جديدة

وعلى وجه التحديد، اتبع باحثو جامعة إشبيلية، طريقة جديدة للتصنيع باستخدام الكربون في شكل جزيئات دقيقة من الجرافيت، لتنتج هيكلا بلوريا شديد الصلابة من "الألومينا المسامية".

وتعد "الألومينا" مادة شديدة المقاومة قادرة على تحفيز إنتاج الأنسجة الجديدة وإنشاء روابط كيميائية معها، لهذا السبب، يتم استخدامها بشكل شائع لتطوير المفاصل الاصطناعية وزراعة الأسنان، من بين استخدامات أخرى.