صدمة لمستخدمي آيفون.. عودة الصور المحذوفة للظهور في الألبومات
يبدو أن شركة "أبل" تعاني من خطأ فادح يقوم بالبحث عن البيانات التي يعتقد أصحاب هواتف "آيفون" أنها قد حذفت واختفت.
فقد أفاد بعض مالكي الهواتف بأنه بعد تحديث هواتفهم إلى نظام التشغيل الجديد iOS 17.5، عادت صورهم المحذوفة إلى الظهور مرة أخرى وبعضها يعود تاريخه إلى فترة بعيدة جدًا. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه كان لدى مختبري النسخة التجريبية لنظام iOS 17.5 الشكاوى نفسها حول هذا الخطأ الأسبوع الماضي.
عودة الصور المحذوفة
قال الأشخاص الذين أبلغوا عن الخطأ الواضح إنهم يرون الصور القديمة تظهر في ألبومهم الأخير بعد التحديث.
وادعى بعضهم أن الصور التي حذفوها منذ سنوات عادت إلى هواتفهم، بينما قال مستخدمون آخرون إنهم رأوا صورًا من 2021 تظهر كصور جديدة.
وأشار أحد الأشخاص إلى أن حوالي 300 من صوره القديمة ظهرت على جهاز iPad قام بمسحه وفقًا لإرشادات "أبل" وبيعه لصديق.
وقال أحد المستخدمين أيضًا إنه شاهد عودة الصورة على الرغم من أنه لا يقوم بمزامنة هاتفه أو استخدام iCloud؛ ما يعني أن الصور قد تكون ناشئة من وحدة التخزين الموجودة على الجهاز.
هل تحتفظ "أبل" سرًا بالبيانات القديمة
قد لا تكون عودة الصور المحذوفة بريئة كما يبدو، فهذا يدل على أنه لا يتم حذف البيانات فعليًا حتى يتم استبدالها ببيانات جديدة، حيث تقوم أنظمة التشغيل ببساطة بمنع الوصول إليها فقط.
وفي الوقت الذي لم تردّ فيه شركة "أبل" على موضوع عودة الصور المحذوفة، قال المتابعون إن هناك احتمالًا ألا يقتصر الأمر على الصور فقط؛ إذ نشر أحد الأشخاص على منصة "إكس" أنه شاهد رسائل البريد الصوتي القديمة تعود بعد التحديث.
وقال العديد من مختبري النسخة التجريبية الشيء نفسه عن الإصدارات التجريبية السابقة من نظام التشغيل iOS 17، فسواء كانت المشكلة تشير إلى أن شركة أبل تحتفظ سرًا بالبيانات القديمة المحذوفة أو أنها مجرد مشكلة في كيفية تعامل iOS 17.5 مع تلك البيانات، فهذا ليس وضعًا مثاليًا.