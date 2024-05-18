صدمة لمستخدمي آيفون.. عودة الصور المحذوفة للظهور في الألبومات

يبدو أن شركة "أبل" تعاني من خطأ فادح يقوم بالبحث عن البيانات التي يعتقد أصحاب هواتف "آيفون" أنها قد حذفت واختفت.

فقد أفاد بعض مالكي الهواتف بأنه بعد تحديث هواتفهم إلى نظام التشغيل الجديد iOS 17.5، عادت صورهم المحذوفة إلى الظهور مرة أخرى وبعضها يعود تاريخه إلى فترة بعيدة جدًا. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه كان لدى مختبري النسخة التجريبية لنظام iOS 17.5 الشكاوى نفسها حول هذا الخطأ الأسبوع الماضي.

عودة الصور المحذوفة

قال الأشخاص الذين أبلغوا عن الخطأ الواضح إنهم يرون الصور القديمة تظهر في ألبومهم الأخير بعد التحديث.