ما فائدة وجود ثقب صغير في نافذة الطائرة؟
يفضل الكثير من المسافرين الجلوس عند النافذة خلال السفر بالطائرة، لكن هل تساءل البعض أثناء الوجود على متن طائرة، عن سبب وجود ثقب صغير في تلك النافذة؟
وللإجابة عن هذا التساؤل، لكي يكون أمر تركيب الطائرة واضحًا للمسافرين، وبالتالي عدم التسبب بحالة من الإرباك لديهم، قال خبير من إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، لموقع "Tech Insider": إن "الفتحة في النافذة تستخدم لتنظيم ضغط الهواء، لأنه عندما ترتفع الطائرة، ينخفض ضغط الهواء في الخارج مقارنة بضغط الهواء المنظم داخل الطائرة".
وأضاف الخبير: "مع زيادة الفرق بين الاثنين، يزداد الضغط الفعلي على النوافذ، التي تتكون من 3 ألواح زجاجية".
مشيراً إلى أنه "توجد فجوة صغيرة من الهواء بين اللوحين الأوسط والخارجي، والثقب موجود في الجزء الأوسط".
كما لفت إلى أنه "يطلق عليه وصف متسع أو ثقب التنفس أو ثقب النزيف، وهو يوازن الضغط بين الكابينة وفجوة الهواء".
وأوضح أن "الجزء الخارجي يتعرض للضغط، في حين أن الجزء الأوسط يعمل كحماية في حال فشل الجزء الخارجي".
وأردف أن "للفتحة دورا آخر كذلك، وهو إطلاق الرطوبة من الفجوة، لمنع تشكل الضباب على نوافذ الطائرة أو تجمدها".