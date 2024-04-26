انتظرها قريبا.. "واتساب" يختبر 3 ميزات جديدة

مشاركة الملفات دون إنترنت

وتكشف ميزة مشاركة الملفات المحلية التي تحمل اسم "People Nearby"، أنه يمكن للمستخدمين مشاركة أنواع مختلفة من الملفات، مثل الصور والمستندات، مع مستخدمي واتساب القريبين عبر شبكة اتصال محلية، من دون الحاجة لاستخدام شبكة البيانات الخلوية أو اتصال بالإنترنت.

ولتمكين هذه الميزة، يجب على المستخدمين السماح ليكونوا قابلين للاكتشاف من قبل المستخدمين القريبين من خلال هذه الميزة داخل التطبيق.

ومع ذلك، يمكن للمستخدمين إلغاء هذا الإذن في أي وقت، ما يضمن تحكم المستخدم في من يمكنه رؤيته.

علاوة على ذلك، يؤكد واتساب للمستخدمين أن مشاركة الملفات من خلال هذه الطريقة ستكون مشفرة من طرف إلى طرف، مع الحفاظ على نفس مستوى الأمان الذي تشتهر به رسائل واتساب.

وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من تكاليف بيانات الهاتف المحمول للأفراد الذين يحتاجون إلى تبادل الكثير من الصور أو مقاطع الفيديو مع الأصدقاء أو العائلة.

علاوة على ذلك، ستكون وظيفة "People Nearby" مفيدة في الظروف حيث قد يكون من الصعب إرسال الملفات بين هواتف آيفون والهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.