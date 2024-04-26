انتظرها قريبا.. "واتساب" يختبر 3 ميزات جديدة
يستكشف تطبيق واتساب الذي يمتلك حوالي 2.78 مليار مستخدم نشط، وظائف جديدة من بينها ثلاث ميزات بارزة.
وتسمح الميزات الثلاث للمستخدمين بمشاركة الملفات عبر شبكة محلية، وملاحظة جهة الاتصال، وتعزيز تفاعل المستخدم مع جهات الاتصال الحديثة.
وتأتي هذه الميزات بعد تقديم واتساب أداة تنسيق النص، وفلتر المحادثة، ووظيفة البحث عن التاريخ.
والميزات الجديدة ما زالت حاليًا قيد الاختبار التجريبي، ولا يوجد موعد رسمي حول تاريخ إصدارها.
ومع ذلك، إذا كانت تعليقات المستخدم أثناء الاختبار مواتية، فقد تصبح هذه الميزات قريبًا جزءًا من تحديث واتساب.
مشاركة الملفات دون إنترنت
وتكشف ميزة مشاركة الملفات المحلية التي تحمل اسم "People Nearby"، أنه يمكن للمستخدمين مشاركة أنواع مختلفة من الملفات، مثل الصور والمستندات، مع مستخدمي واتساب القريبين عبر شبكة اتصال محلية، من دون الحاجة لاستخدام شبكة البيانات الخلوية أو اتصال بالإنترنت.
ولتمكين هذه الميزة، يجب على المستخدمين السماح ليكونوا قابلين للاكتشاف من قبل المستخدمين القريبين من خلال هذه الميزة داخل التطبيق.
ومع ذلك، يمكن للمستخدمين إلغاء هذا الإذن في أي وقت، ما يضمن تحكم المستخدم في من يمكنه رؤيته.
علاوة على ذلك، يؤكد واتساب للمستخدمين أن مشاركة الملفات من خلال هذه الطريقة ستكون مشفرة من طرف إلى طرف، مع الحفاظ على نفس مستوى الأمان الذي تشتهر به رسائل واتساب.
وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من تكاليف بيانات الهاتف المحمول للأفراد الذين يحتاجون إلى تبادل الكثير من الصور أو مقاطع الفيديو مع الأصدقاء أو العائلة.
علاوة على ذلك، ستكون وظيفة "People Nearby" مفيدة في الظروف حيث قد يكون من الصعب إرسال الملفات بين هواتف آيفون والهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.
إضافة ملاحظات
ميزة أخرى قيد التطوير هي القدرة على إضافة ملاحظات إلى جهات الاتصال في الإصدار التجريبي لواتساب الذي يتيح للمستخدمين إضافة ملاحظات شخصية حول جهات الاتصال الخاصة بهم.
وتكون هذه الملاحظات مرئية فقط للمستخدم الذي قام بإنشائها ولن تتم مشاركتها مع جهات الاتصال نفسها.
ومن المتوقع أن تكون هذه الوظيفة متاحة على كل من تطبيق الهاتف المحمول وواتساب ويب.
تعزيز تفاعل المستخدم
يذكر أن تقارير سابقة كانت قد أشارت إلى أن واتساب قد يقدم ميزة جديدة مصممة لتعزيز تفاعل المستخدم.
وتهدف هذه الميزة القادمة، التي تم تحديدها أثناء الاختبار التجريبي، إلى تسليط الضوء على جهات الاتصال الحديثة عبر الإنترنت، مما يسمح للمستخدمين ببدء المحادثات بسهولة مع الأشخاص الذين تفاعلوا معهم أخيرا.
ومن المتوقع أن توفر هذه الميزة للمستخدمين طريقة أسهل للتواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء النشطين حاليًا أو الذين كانوا متصلين بالإنترنت أخيرا.