الذكاء الاصطناعي يوفر حلولا أكثر فاعلية للأمن السيبراني

فيما يثبت الذكاء الاصطناعي منذ سنوات فاعليته في العديد من المجالات في حياتنا اليومية، تشق أدواته حاليا طريقها نحو مجال الأمن السيبراني الذي تتزايد أهميته يوما بعد يوم.

ووفق تقرير أورده موقع "أي تك بوست" المعني بشؤون التقنية، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يجري استخدامها في مجال الأمن السيبراني آخذة في التوسع والتطور لتشمل العديد من الجوانب الحساسة في هذا المجال.

وذكر التقرير أنه من خلال أتمتة المهام الروتينية والمتكررة، مثل التعامل مع نفس النوع من الحوادث التي لا تتطلب سوى مشغلات بسيطة، أثبت الذكاء الاصطناعي أنه أداة لا تقدر بثمن في مكافحة التهديدات السيبرانية، وأتاح للمتخصصين في الأمن تركيز جهودهم على التهديدات الأكثر تعقيدًا.

ولم يتوقف الأمر عند هذا، بل أصبح بالإمكان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم العديد من المخاطر، مثل إجراء تحليل للبرامج الضارة، وأمن الشبكات والتصيد الإلكتروني.

البرامج الضارة

مع تطور أدواتها وتعددها، أصبح الذكاء الاصطناعي سلاحا مهما بشكل متزايد في مكافحة البرامج الضارة، وباتت خوارزميات التعلم الآلي إحدى الطرق الأساسية لتحديدها ومكافحتها.

وبحسب التقرير، فإن بإمكان الخوارزميات التعلم الآلي من الهجمات الضارة التي حدثت في أوقات سابقة، من خلال تحليل عيناتها، للتعرف على أنواع جديدة من الهجمات السيبرانية التي تتم ببرامج أخرى لم يسبق رؤيتها من قبل، بناءً على سلوكياتها وخصائصها الأخرى.

وذكر أن هذا يجعل من الممكن للأنظمة الأمنية اكتشاف التهديدات الجديدة والاستجابة لها بشكل أسرع بكثير من الأساليب التقليدية القائمة على التوقيع.