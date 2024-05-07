مشكلة برامج التجسس على آيفون تزداد سوءًا.. إليك ما يجب أن تفعله
أرسلت شركة أبل في شهر أبريل، إشعارات إلى مستخدمي آيفون في 92 دولة، تحذرهم من تعرضهم لبرامج تجسس.
وجاء في الإشعار أن شركة أبل اكتشفت أنك مستهدف بهجوم برنامج تجسس يحاول اختراق جهازك المرتبط بحساب أبل الخاص بك عن بعد.
يذكر أنه لم تكن تحذيرات أبريل هي المرة الأولى التي تصدر فيها شركة أبل إشعارات من هذا النوع، فقد أرسل صانع آيفون تنبيهات إلى الأشخاص في أكثر من 150 دولة منذ عام 2021 حيث تستمر برامج التجسس في استهداف الشخصيات البارزة في جميع أنحاء العالم.
وبحسب التقارير، عادة ما يستهدف نشرها بشكل كبير مجموعة محددة جدًا من الأشخاص، بمن في ذلك الصحفيون والمعارضون السياسيون والموظفون الحكوميون والشركات في قطاعات معينة.
سرقة المعلومات الخاصة للضحايا
بعد مرور أسابيع، لا يزال هناك القليل معروفًا عن أحدث الهجمات على أجهزة آيفون، لكن بحثًا أمنيًا أشار إلى ارتباطها بحملة برامج تجسس يطلق عليها اسم LightSpy، لكن متحدث باسم شركة أبل قال إن هذا غير دقيق. إلا أن برامج التجسس تظل تشكل تهديدًا متزايدًا، خاصة للأشخاص الذين قد يتم استهدافهم. وتم وصف LightSpy بأنه نسخة مطورة وأكثر قدرة بكثير عن تلك التي ظهرت لأول مرة عام 2020. ومع ذلك، فإن التكرار الأخير أكثر قدرة بكثير من الأول. ويقوم برنامج LightSpy على مجموعة أدوات مراقبة كاملة الميزات تركز في المقام الأول على سرقة المعلومات الخاصة للضحايا، بما في ذلك بيانات الموقع المحددة للغاية وتسجيل الصوت أثناء المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت.
كما تتيح برامج التجسس للمهاجمين إمكانية مشاهدة كل ما تكتبه، بما في ذلك الرسائل الموجودة على التطبيقات المشفرة مثل واتساب. يمكنها أيضًا تتبع موقعك وجمع كلمات المرور وجمع المعلومات من التطبيقات.
هجمات النقر الصفري
كتبت شركة أبل في تقرير استشاري في أبريل أن مثل هذه الهجمات هي أكثر تعقيدًا إلى حد كبير من أنشطة المجرمين الإلكترونيين العادية والبرامج الضارة للمستهلكين، حيث يستخدم مهاجمو برامج التجسس طرقًا استثنائية ويستهدفون عددا صغيرا جدًا من الأفراد المحددين.
وبما أن هجمات برامج التجسس هذه غالبًا ما تكون مدة صلاحيتها قصيرة، ذلك يجعل اكتشافها ومنعها أكثر صعوبة.
ولن يتم استهداف الغالبية العظمى من المستخدمين بمثل هذه الهجمات أبدًا. مع العلم أنه في الماضي، كان يتم تسليم برامج التجسس عبر التصيد الاحتيالي، مما يتطلب من الضحية النقر فوق رابط أو تنزيل صورة.
واليوم، يمكن تسليمها فيما يسمى بـ "هجمات النقر الصفري" عبر iMessage أو صورة واتساب التي ستقوم تلقائيًا بزرع برامج التجسس على جهازك. وحذر الباحثون من أنه لا يوجد دفاع ضد هذه الهجمات.
وكل ما يجب أن يحدث هو أن يتلقى الضحية رسالة iMessage . وبدون أي تفاعل إضافي، تؤدي الرسالة إلى ظهور ثغرة أمنية، مما يؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية لتصعيد الامتيازات وتوفير التحكم الكامل في الجهاز المصاب. وبمجرد أن يثبت المهاجم وجوده على الجهاز، يتم حذف الرسالة تلقائيًا.
اكتشافها أمر صعب
يمكن أن يكون اكتشاف برامج التجسس أمرًا صعبًا، ولكن السلوك غير المعتاد، مثل استنزاف البطارية بسرعة، أو عمليات إيقاف التشغيل غير المتوقعة، أو الاستخدام العالي للبيانات، قد تكون مؤشرًا على بعض أنواع العدوى.
ويقول الخبراء إنه لا يمكنك فعل الكثير لحماية نفسك أو استعادة الأمان لأجهزتك. وأفضل ما يمكنك فعله إذا تم استهدافك هو التخلي تمامًا عن الأجهزة وأي حسابات مرتبطة بها. كذلك احصل على رقم هاتف جديد، وقم بإنشاء حسابات جديدة تمامًا مرتبطة بالجهاز.
وهناك طريقة أخرى يمكنك اتخاذها لحماية جهازك، وهي عبر إعادة تشغيله مرة واحدة على الأقل يوميًا. وهذا يجعل من الضروري للمهاجمين إعادة الإصابة بشكل متكرر، مما يزيد من فرص اكتشافهم بمرور الوقت.
وإذا كنت هدفًا، فيمكنك أيضًا تعطيل iMessage وFaceTime لتقليل خطر الوقوع ضحية لهجمات النقر الصفري. وفي الوقت نفسه، حافظ على تحديث نظام التشغيل في جهازك إلى أحدث نسخة، وتجنب النقر على الروابط المستلمة في الرسائل والبريد الإلكتروني.