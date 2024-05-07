مشكلة برامج التجسس على آيفون تزداد سوءًا.. إليك ما يجب أن تفعله

أرسلت شركة أبل في شهر أبريل، إشعارات إلى مستخدمي آيفون في 92 دولة، تحذرهم من تعرضهم لبرامج تجسس.

وجاء في الإشعار أن شركة أبل اكتشفت أنك مستهدف بهجوم برنامج تجسس يحاول اختراق جهازك المرتبط بحساب أبل الخاص بك عن بعد.

يذكر أنه لم تكن تحذيرات أبريل هي المرة الأولى التي تصدر فيها شركة أبل إشعارات من هذا النوع، فقد أرسل صانع آيفون تنبيهات إلى الأشخاص في أكثر من 150 دولة منذ عام 2021 حيث تستمر برامج التجسس في استهداف الشخصيات البارزة في جميع أنحاء العالم.

وبحسب التقارير، عادة ما يستهدف نشرها بشكل كبير مجموعة محددة جدًا من الأشخاص، بمن في ذلك الصحفيون والمعارضون السياسيون والموظفون الحكوميون والشركات في قطاعات معينة.