جهاز ثوري يجعلك قادرًا على اشتمام الروائح في الواقع الافتراضي

يتمنى الإنسان أحيانًا حين تمر عليه بعض المشاهد في التلفزيون أو السينما، خلال مشاهدة عرض أو فيلم ما، أن يشتم رائحة عطر أو طعام ما، من خلال الشاشة، وبالطبع فإن ذلك من المستحيلات.

ولكن، يبدو أن ذلك بات ممكنًا بالفعل، فقد ابتكر باحثون من السويد، جهازًا ثوريًا جديدًا، يرسل الروائح إلى أنف مستخدمه أثناء لعبه ألعاب الفيديو في الواقع الافتراضي.

وأطلق باحثو جامعة ستوكهولم على الجهاز الذي ابتكروه اسم "Nosewise Handheld Olfactometer" ويشار إليه اختصارًا بالحروف (NHO) ويمكن تركيبه في وحدة التحكم اليدوية في نظارة HTC Vive.

ويحتوي الجهاز على روائح سائلة يتم توجيهها إلى فتحات أنف المستخدم في أوقات مختلفة أثناء اللعبة عند ارتداء قناع الواقع الافتراضي (VR) لتصله الروائح.

ويربط النظام الروائح المادية ببيئة الواقع الافتراضي الاصطناعية، ويجلب مفهوم «Smell-O-Vision» إلى القرن الحادي والعشرين.

وللعلم، فإن Smell-O-Vision نظام أنشأه الأستاذ السويسري هانز لاوب، في العام 1960، لإطلاق الروائح للجمهور أثناء مشاهدة فيلم.

وقال المؤلفون: "لقد استخدمنا الفتحة في وحدة التحكم اليدوية HTC Vive كقناة لإخراج الرائحة في اليد، وربط الروائح المادية ببيئة الواقع الافتراضي الاصطناعية".

ويقول المؤلفون: "لقد استخدمنا الفتحة في وحدة التحكم اليدوية HTC Vive كقناة لإخراج الرائحة في اليد، وربط الروائح المادية ببيئة الواقع الافتراضي الاصطناعية، إنه يسمح للمستخدمين بالتلاعب بالأشياء الافتراضية في بيئة الواقع الافتراضي واشتمامها".

ووفقًا للخبراء، قد يكون أحد التطبيقات المهمة المحتملة لهذه التكنولوجيا هو مساعدة الناس على استعادة حاسة الشم بعد إصابتهم بالتهابات الفيروس التي تضر بنظام الشم، مثل "كوفيد 19".

ويتكون NHO، الذي يحتوي على عناصر يمكن طباعتها ثلاثية الأبعاد، من 4 غرف تحتوي على روائح سائلة تمتص في مادة تشبه الإسفنج.

وتولد مروحة واحدة أسفل الغرف تدفقًا هوائيًا لتوصيل هذه الروائح لأعلى وخارج الجهاز ونحو الأنف، ويتم إغلاق كل غرفة بواسطة صمامات في الأعلى والأسفل، مما يسمح بمزج روحتين أو أكثر.

ويمكن للاعب التحكم في القنوات الأربع بحيث تفتح بدرجات مختلفة، وتوفر مزيجًا مختلفًا من الرائحة، وهذا يعني أنه يمكن حتى استخدام آلة الرائحة لتدريب متذوقي المشروبات أو العطارين.