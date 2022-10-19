تقنية جديدة لفلترة المياه الملوثة من خلال تعديل هيكلها

اكتشف فريق بحثي كندي، تقنية جديدة موفرة للطاقة يمكنها فلترة المياه الملوثة، من خلال إجراء تعديل في هيكلها.

وتوصل الفريق البحثي المكون من مختصين في الهندسة البيئية وعلوم الأشعة والضوئيات، من جامعة "غويلف"، ومركز مصدر الضوء الكندي بجامعة "ساسكاتشوان" وجامعة "ليكهيد" في كندا، إلى هذه التقنية الجديدة ضمن جهود بحثية تهدف إلى إزالة الملوثات من طبقات المياه الجوفية الملوثة.

ووفقا لمجلة "فيزيكس أوف فلويدز" الأمريكية المختصة بأخبار بحوث فيزياء السوائل، اكتشف الباحثون الكنديون، إمكانية فلترة المياه السطحية والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي، من خلال تطبيق طاقة منخفضة على جزيئات مُحبة للماء والزيت، لفصل المذيبات عن الماء.

وللتحقق من فعالية هذه الطريقة، وتصور الطرق التي تتفاعل بها الجزيئات في الماء، استخدم الفريق البحثي نوعين من خطوط الإشعاع، وهما النطاق الأوسط للأشعة تحت الحمراء، والإشعاعات النيوترونية، والتي تتميز بقدرتها العالية على النفاذ في المواد وتعرف باسم "بروكهاوس".

وتمكن الفريق من رؤية كيف أن القطرات الصغيرة بدأت تنفصل عن الماء، وفهم كيف تتجمع الجزيئات ذاتيا، وكيف تتفاعل مع بعضها البعض.