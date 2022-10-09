هيونداي تكشف عن مدى سير Ioniq 6 الكهربائية في الشحنة الواحدة

كشفت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، عن متوسط مدى السير الذي تتمتع به سيارة Ioniq 6 الكهربائية الجديدة، والذي يصل إلى 614 كيلومترا في الشحنة الواحدة.

ويعود الأداء القوي لـ Ioniq 6، إلى البنية المحددة للسيارات الكهربائية للعلامة التجارية، والذي تشترك فيه مع Ioniq 5 في منصة E-GMP (النظام الكهربائي المعياري).

وتوفر بطارية السيارة الأداء الكهربائي الأمثل من خلال شحن فائق السرعة يبلغ 800 فولت، مما يجعل من الممكن إعادة شحنها للسفر 351 كيلومترا في 15 دقيقة فقط، أو الشحن من 10% إلى 80% في حوالي 18 دقيقة.

وبالإضافة إلى أن شاحنها يأتي بجهد 400 فولت دون الحاجة إلى محولات إضافية، تتيح منصة E-GMP لـ Ioniq 6 أن تصبح بنك طاقة محمولا على عجلات، وذلك بفضل تقنية مركبة للتحميل (V2L) المبتكرة.

كما تستفيد Ioniq 6 من منصتها لتقديم قاعدة عجلات بطول 2950 ملم رائدة في فئتها، مما يزيد من المساحة الداخلية المتاحة للركاب.

وتم تحسين المظهر الجانبي لـ Ioniq 6 وعناصر التصميم المختلفة، مثل عاكس الهواء والجناح الخلفي المدمج وفجوات الإطارات المخفضة، والتي تقلل المساحة الفارغة بين المصد الأمامي والإطارات بشكل كبير.

وقال بيونغ هون مين، مدير مركز تطوير أداء المركبات الشامل لشركة "هيونداي موتور": "لقد بذلنا كل جهودنا لتصميم السيارة الأكثر كفاءة في قطاع السيارات الكهربائية".

وبالإضافة إلى الحد الأقصى من مدى السير المعلن عنه، فإن السيارة السيدان الكهربائية التي يبلغ طولها 4.86 متر وعرضها 1.88 ستتوفر ببطاريتين بسعة 53 كيلو واط ساعة و77.4 كيلو واط ساعة، وسوف تتاح بنموذج دفع خلفي وأخرى مزودة بدفع رباعي.

ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة السيدان الجديدة للعلامة التجارية الكورية، في بعض الأسواق الأوروبية نهاية العام الجاري، بينما ستطرح في باقي الأسواق العالمية بداية من عام 2023.