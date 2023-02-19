بعد تويتر.. ميتا تختبر توثيق حسابات فيسبوك بمقابل مالي

كما تتضمن حزمة الاشتراك في "فيسبوك" و"إنستغرام"، التي ستُطلق، هذا الأسبوع، حماية إضافية من انتحال الهوية بسعر يبدأ من 11.99 دولار شهريًا على الموقع الإلكتروني، أو 14.99 دولار شهريًا على نظام تشغيل "آي.أو.إس" التابع لشركة "أبل" ونظام "أندرويد".

ومن المقرر طرح "ميتا فيريفايد"، هذا الأسبوع، في أستراليا، ونيوزيلندا، على أن يتواصل الإطلاق تدريجيًا في بلدان أخرى لاحقًا.