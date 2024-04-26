في تحد لأمريكا.. الصين تفضل "السيناريو الأسوأ" مع "تيك توك"

ذكرت مصادر أن شركة "بايت دانس" مالكة تطبيق "تيك توك"، ستفضل إغلاق تطبيقها بدلاً من بيعه إذا استنفدت الشركة الصينية جميع الخيارات القانونية لتحدي التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

وقالت المصادر القريبة من الشركة الأم إن الخوارزميات التي يعتمد عليها "تيك توك" في عملياته تعد أساسية لعمليات "بايت دانس" الشاملة، مما يجعل بيع التطبيق بما يشمل الخوارزميات أمراً مستبعداً إلى حد كبير.

وذكرت أن "تيك توك" يمثل حصة صغيرة من إجمالي إيرادات "بايت دانس" والمستخدمين النشطين يومياً، لذلك تفضل الشركة إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة في أسوأ السيناريوهات بدلاً من بيعه إلى أي مشتر أمريكي.

وأوضحت المصادر، أن الإغلاق سيكون له تأثير محدود على أعمال "بايت دانس" بينما لن تضطر الشركة إلى التخلي عن الخوارزميات الأساسية.

وقالت، الخميس، في بيان نُشر على منصة "توتياو" الإعلامية التابعة لها، إنه لا خطة لديها لبيع "تيك توك" رداً على تقرير لموقع (ذا إنفورميشن) ذكر أن "بايت دانس" تستكشف سيناريوهات لبيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة بدون الخوارزميات التي توصي بمقاطع الفيديو للمستخدمين.

وقال شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، الأربعاء، إن الشركة تتوقع الفوز في معركة قانونية لوقف تنفيذ القانون الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن وقال إنه سيحظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.

والقانون يحدد موعدا نهائيا في 19 يناير/ كانون الثاني لبيع أصول التطبيق، أي قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولاية بايدن، لكن يمكنه تمديد الموعد النهائي 3 أشهر إذا رأي أن بايت دانس تحرز تقدماً.

ولا تفصح "بايت دانس" عن أدائها المالي أو التفاصيل المالية لأي من وحداتها. وقالت مصادر أخرى إن الشركة تواصل جني معظم أموالها في الصين من تطبيقات أخرى.

وقال مصدر منفصل مطلع على الأمر إن الولايات المتحدة مثلت نحو 25% من إجمالي إيرادات "تيك توك" العام الماضي.