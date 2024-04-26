ظواهر فلكية فريدة سيشهدها عام 2024.. تعرف عليها

يترقب عشاق الفلك بعض الظواهر الفلكية الفريدة، التي سيشهدها الجزء المتبقي من العام 2024، حيث سيكون الراصدون والهواة على موعد مع حدثين رئيسيين ما بين خسوف وكسوف.

خسوف القمر

ويتوقع حدوث الخسوف الثاني للقمر خلال العام الجاري يوم 18 سبتمبر، وسيكون من النوع الجزئي، وسيستمر لمدة ساعة و3 دقائق.

وسيشهد هذا الخسوف انعكاسًا بنسبة 8% فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض عند الذروة العظمى، مما سيترتب عنه ظلمة واضحة في قرص القمر.

وسيكون الخسوف مرئيًا في سماء مصر والسعودية والوطن العربي ومناطق واسعة من أمريكا الشمالية والجنوبية والمكسيك والمحيط الأطلسي ومعظم أوروبا وأفريقيا، بحسب "طقس العرب".

كسوف الشمس

يتوقع حدوث الكسوف الشمسي الثاني والأخير في العام يوم 2 أكتوبر، وسيكون من النوع الحلقي غير المشاهد في مصر والسعودية.

وسيشهد القاطنون في النصف الغربي من الكرة الأرضية هذا الكسوف، حيث سيعبر مسار الكسوف الحلقي بشكل رئيسي المحيط الهادئ، مما يحد من رؤية الكسوف من اليابسة إلى مواقع قليلة.