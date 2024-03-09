هل تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على الرغبة في إجراءات عمليات تجميلية؟

ومع ذلك، فإن التأثير يتجاوز مجرد كيفية تسويق جراحي التجميل لأنفسهم وممارساتهم، ففي عصر نشر الصور الشخصية والسلفي أصبح الناس ينظرون إلى أنفسهم عن كثب من الناحية الجمالية.

توحيد المظهر الرقمي مع الحقيقي

في حين أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي للمرضى إمكانية الوصول إلى ثروة من المعلومات حول إجراءات الجراحة التجميلية، فقد ساهمت أيضًا في خلق تقييمات غير واقعية للذات.

وغالبًا ما تغمر الصور المعدلة والمفلترة منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم نسخًا مثالية من الجمال قد لا تكون كذلك في الحقيقة، وهذا التفاوت بين الصور المفلترة والواقع يمكن أن يدفع المرضى إلى الشعور بخيبة الأمل وعدم الرضا.